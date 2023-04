La presenza della ex Suor Cristina di The Voice of Italy a L’Isola dei famosi sta facendo discutere e non poco. Anche perché, come ben sappiamo, ha definitivamente lasciato l’abito per essere semplicemente Cristina Scuccia. La curiosità su questa concorrente è tanta da parte del pubblico. E pure le polemiche a dire il vero… A parlare della neo naufraga in Honduras è stata Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che ha detto la sua su Cristina ad Adnkronos. Cosa avrà detto? Lo vediamo subito qui di seguito.

Suor Anna Alfieri commenta l’ex Suor Cristina ora a L’Isola dei famosi: “Scorciatoia”

Suor Anna Alfieri non si è dimostrata affatto sorpresa dell’uscita di Cristina dalla vita religiosa. Al contrario è rimasta invece dispiaciuta dal suo percorso, dopo l’abbandono del velo. Fin dalla partecipazione al talent della Rai, Suor Anna si è chiesta che valore aggiunto potesse dare un’esperienza del genere alla vita religiosa di una suora. E ovviamente The Voice of Italy non è stato l’unico programma a cui la Scuccia ha partecipato mentre era ancora suora. Suor Anna Alfieri ha commentato anche le esibizioni ballettistiche fatte:

Ballare? Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato.

La Alfieri ha spiegato che Cristina ha una bellissima voce e farebbe bene a puntarci, facendo un percorso serie e faticoso. Ha fatto intuire che la scelta della ex suora di partecipare a questa edizione de L’isola dei famosi è una scorciatoia. Secondo lei, le scorciatoie non aiutano mai. Certo è che non si sente di giudicare. La Scuccia avrà la sua coscienza e anche chi la consiglia. Sarebbe persino curiosa di sapere chi è che regala dei consigli del genere alla donna.

Suor Anna Alfieri dispiaciuta per Cristina Scuccia: “Scelte da inversione a U”

La suora ha continuato a dirsi dispiaciuta per quello che ha fatto Suor Cristina dopo esser diventata Cristina Scuccia, passando dalle canzoni che ha definito sensuali fino alla partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi. Secondo lei sono delle scelte da inversione ad U, rispetto a quello che è stato il suo precedente percorso:

Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato.