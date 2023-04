Cristina Scuccia è ufficialmente sbarcata in Honduras per prendere parte a L’Isola dei Famosi 2023 insieme agli altri naufraghi. Negli ultimi giorni, si è parlato tanto della sua vita privata. Sono emersi anche dei gossip riguardanti un eventuale interesse romantico. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che la concorrente siciliana stia frequentato qualcuno che, proprio come lei, ha rinunciato alla vita monastica.

Isola dei Famosi 2023, le indiscrezioni sull’identità del presunto fidanzato di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia si è sempre dichiarata single. Le sue parole, però, non hanno convinto le persone del suo stesso paese che, conoscendola bene, hanno immediatamente fornito preziosi dettagli a Deianira Marzano. Inoltre, secondo Amedeo Venza, pare che la donna abbia avuto un avvicinamento sentimentale a un ex frate con un percorso molto simile al suo.

L’uomo, appartenente all’ordine dei Frati Francescani, avrebbe deciso di dire addio a questa vita per tornare a vestire i panni di una persona comune. Ad oggi, non si sa ancora nulla sulla sua identità e non ci sono conferme ufficiali. La concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 verrà messa al corrente della situazione? Al momento, ha già fatto parlare di sé per la decisione di non salvare Claudia Motta e per le critiche di Suor Anna Alfieri.