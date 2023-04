Sui social sta girando una foto che sta facendo discutere davvero tanto. I protagonisti sono tutti degli ex vipponi. Si tratta di Alex Belli e della sua Delia Duran insieme ad una delle concorrenti dell’ultima edizione del reality, vinta da Nikita Pelizon: Sofia Giaele De Donà. Forse è il trio di cui non sapevamo di aver bisogno? Eppure quando Giaele si era presentata nella casa più spiata d’Italia parlando di amore libero nonostante il suo matrimonio con Bradford, è stato davvero impossibile non pensare ad Alex e Delia. Certo è che la De Donà negli ultimi mesi, dopo il due di picche di Antonino Spinalbese e le reazioni del marito, non sembra essere stata troppo per ‘libera’, tanto da essere stata definita Suor Giaele da parte dell’opinionista Orietta Berti.

Spunta un trio inedito di ex vipponi ‘pericolosi’: Alex, Delia e Giaele insieme

Ora questa ig stories che sta girando su tutti i social e che vede i tre protagonisti abbracciati e sorridenti ad un evento, sta agitando gli animi dei fan GF Vip e non solo. Come se non bastasse, sulla storia si legge Alex, Delia e Sofia Giaele sono tre persone con una mente molto aperta e per questo sono pericolosi. Che cosa staranno combinando i tre ex vipponi? Eccovi qui la storia di cui vi abbiamo appena parlato: