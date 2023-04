Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci saranno dei colpi di scena al trono di Nicole Santinelli. La ragazza, infatti, è stata recentemente al centro di una polemica a causa di un bigliettino che ha preso da Andrea. Nella messa in onda del 18 aprile, dunque, vedremo che la ragazza si troverà a compiere un’altra azione che le costerà una polemica. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Nicole Santinelli bacia un corteggiatore e scoppia il caos a Uomini e Donne

Il trono di Nicole Santinelli si sta rivelando piuttosto movimentato a Uomini e Donne. La ragazza è stata accusata di essere d’accordo con Andrea a causa di un bigliettino. Lei si è difesa, tuttavia, i presenti in studio sembrano, ormai, averla presa d’occhio. Nella messa in onda odierna, infatti, vedremo che Maria De Filippi mostrerà le sue esterne.

La giovane è uscita sia con Andrea sia con Carlo. Con entrambi si è trovata bene, ma solo con uno di loro è scattato un bacio. La persona in questione è Carlo. Quando la linea tornerà allo studio, poi, scoppierà il caos. Andrea, chiaramente, rimarrà molto male per il comportamento assunto dalla tronista, ma non è tutto. Anche alcuni esponenti del parterre degli over attaccheranno la ragazza. La più agguerrita sarà sicuramente Roberta Di Padua.

L’attacco di Roberta Di Padua e la decisione di Andrea

Dopo la messa in onda delle esterne, Roberta prenderà la parola per scagliarsi contro Nicole. La donna accuserà la ragazza di essere davvero vuota e priva di contenuti. Se non fosse stato per le argomentazioni portate da Carlo, infatti, l’esterna sarebbe stata del tutto vuota. Secondo Di Padua, infatti, Nicole sarebbe brava solamente a baciare i suoi corteggiatori, poi non sa fare altro.

Le due avranno uno scontro, al termine del quale la conduttrice chiederà alla tronista con chi ha intenzione e voglia di ballare. Lei farà il nome di Andrea, ma quest’ultimo reagirà male e dirà di essere deluso da lei, pertanto, si rifiuterà. A quel punto, allora, interverrà Carlo. Il ragazzo ammetterà di sapere di non essere stato la prima scelta della tronista, tuttavia, ha comunque voglia di ballare con lei. I due, così, si lasceranno andare ad un momento di vicinanza al centro dello studio sotto le note di una canzone.