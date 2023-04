Ieri sera si è aperta ufficialmente l’edizione numero 17 de L’Isola dei Famosi, con alla conduzione la riconfermata Ilary Blasi. Ad inizio puntata, la conduttrice ha da subito lanciato una frecciata all’ex marito Francesco Totti, tra le risate del pubblico in studio e della nuova coppia di opinionisti formata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Chi pensava a un’edizione sottotono si è dovuto ricredere da subito, anche se qualcosa rispetto allo scorso anno è davvero diversa.

La frecciata di Ilary Blasi a Francesco Totti

“Vi ho lasciato con un claim ‘Tutto può cambiare’, ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa”. Così Ilary ha approfittato dei saluti a Savino per portare in scena la prima (di una lunga serie?) frecciatina all’indirizzo di Totti. Un colpo di genio che a molti ha ricordato il post su Instagram con protagonisti i Rolex.

Nicola Savino non è Enrico Papi (e viceversa)

La frecciata di Ilary Blasi all’indirizzo di Francesco Totti è servita da un lato a salutare Nicola Savino, grande protagonista della passata edizione, e dall’altro a presentare il nuovo opinionista Enrico Papi. Nella prima ora, diciamo fino al blocco dedicato alla concorrente Cristina Scuccia, si è avuta la sensazione che Papi dovesse ancora ambientarsi nel suo inedito ruolo. Sui social c’è chi ha fatto notare da subito come i suoi interventi fossero troppi, tanto da scavalcare a più riprese perfino Ilary nelle vesti di conduttrice.

Nicola Savino manca all’Isola, o meglio a tanti fan del reality show di Canale 5, e con ogni probabilità lo stesso Savino ha nostalgia di un programma dove aveva trovato un’alchimia speciale sia con Vladimir Luxuria che la Blasi (senza dimenticare l’inviato Alvin.). Il conduttore radiofonico aveva i tempi, le battute e le parole giuste in ogni momento della diretta, qualità che non abbiamo ritrovato nel suo sostituto di quest’anno.

Vero, siamo solo alla prima puntata, ma al 99% l’edizione di quest’anno dell’Isola non riavrà più quella genuina spensieratezza in studio che era uno dei punti di forza principali dell’Isola dei Famosi 16. Peccato, anche perché Ilary sembra essere davvero in forma, così come Alvin dall’arcipelago honduregno.

