Cristina Scuccia è diventata una celebrità grazie alla sua partecipazione a The Voice of Italy nel 2014, e ora è tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tuttavia, in questi giorni, si è diffuso un nuovo gossip sulla sua vita sentimentale: l’artista siciliana avrebbe un fidanzato.

Voci di un fidanzato segreto

Un messaggio all’influencer Deianira Marzano

Il gossip è iniziato con un messaggio inviato all’influencer Deianira Marzano da un utente della rete, che afferma di conoscere bene Cristina e di avere amici in comune. Nel messaggio, si legge:

Ti assicuro io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo, abbiamo amici in comune, e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto, che c’è di male.

In seguito a questa rivelazione, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rincarato la dose, affermando di sapere che Cristina avrebbe “lasciato una relazione in sospeso fuori, e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!“.

Parla la madre di Cristina Scuccia

Durante il primo appuntamento del reality show, la madre di Cristina, la signora Lia, è stata ospite in studio. Alla domanda di Vladimir Luxuria sulla possibilità che Cristina trovi l’amore sull’isola, la madre ha risposto: “Perché no!”. Anche Enrico Papi si è espresso sull’artista, ammettendo di avere un debole per lei.

Nonostante le voci e le dichiarazioni, non è ancora chiaro se Cristina Scuccia abbia davvero un fidanzato o meno. Per ora, possiamo solo seguire le avventure dell’ex suora sull’isola e attendere eventuali conferme o smentite sulla sua situazione sentimentale.