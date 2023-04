Chi è stato nominato all’Isola dei Famosi nella puntata di ieri sera lunedì 17 aprile? Al termine della prima puntata, in cui il pubblico ha conosciuto i concorrenti di quest’anno, la conduttrice Ilary Blasi ha aperto le prime nomination della 17^ edizione. Ecco i due naufraghi a rischio eliminazione nella prossima puntata del reality show, in onda lunedì 24 aprile.

Chi sono i nominati dell’Isola dei Famosi: le nomination del 17 aprile

Helena Prestes e Marco Predolin sono i due concorrenti finiti in nomination al termine della prima puntata di ieri sera. Il meno votato sarà eliminato. Se il noto conduttore degli anni Ottanta si aspettava di finire al televoto, lo stesso non si può dire per la modella italo-brasiliana classe 1990, votata dal leader Simone, il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone (Predolin invece è stato il concorrente più votato dal gruppo).

I primi giochi sono fatti: Predolin ed Helena sono al televoto! Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/RDGYT83iyk — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023

Tra i due, il pubblico di Mediaset conosce sicuramente di più il conduttore televisivo, questo però non significa che Marco parta favorito nel televoto contro Helena. Conteranno le dinamiche di gioco e la determinazione di entrambi nell’affrontare l’avventura all’Isola, completamente diversa da quella del Grande Fratello Vip. Sotto diversi punti di vista, la modella parte in realtà avvantaggiata, grazie anche alla sua precedente esperienza a Pechino Express insieme a Nikita Pelizon.

In attesa di conoscere il primo verdetto dell’edizione di quest’anno, ecco chi ha nominato chi:

Jalisse hanno nominato Christopher Leoni

Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno nominato Fiore Argento

Claudia Motta e Pamela Camassa hanno nominato Marco Predolin

Helena Prestes ha nominato Marco Predolin

Cristina Scuccia ha nominato Chrisopher Leoni

Corinne Clery ha nominato Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo ha nominato Christopher Leoni

Fiore Argento ha nominato Marco Predolin

Andrea Lo Cicero ha nominato Fiore Argento

Christopher Leoni ha nominato Nathaly Caldonazzo

Marco Predolin ha nominato Nathaly Caldonazzo

Luca Vetrone ha nominato Fiore Argento

Come accennato prima, in qualità di leader della settimana Simone Antolini (fidanzato di Alessandro Cecchi Paone) ha scelto di mandare al televoto Helena Prestes. Ricordiamo anche che erano immuni i concorrenti della tribù delle coppie e Luca Vetrone, ultimo naufrago ad aggiungersi al cast dopo la vittoria al televoto flash contro il modello Jhonatan Mujica Carrillo.

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo, quando su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

