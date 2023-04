Andreas Muller è uno dei ballerini più apprezzati del panorama ballettistico. Lo abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione ad Amici, talent che ha anche vinto. E talent dove è pure tornato più volte a danzare in veste di ballerino professionista. Sappiamo bene però che in quest’edizione attualmente in onda, il bell’Andreas non c’è. I fan del danzatore erano evidentemente curiosi di che cosa ne pensasse Muller del serale del programma tv, adesso che lui non vi partecipa più, tanto da chiederlo al diretto interessato in un box domande aperto da lui sul suo profilo Instagram. E Andreas ha risposto mostrandosi un po’ critico. Andiamo a vedere che cosa ha scritto in questo senso.

Andreas Muller svela cosa pensa del serale di Amici 22

Un fan ha semplicemente chiesto ad Andreas che cosa pensa di come è diventato il serale di Amici. Lui ha risposto affermando che lo preferiva prima. Perché? Perché durante le precedenti edizioni c’erano i costumi, i personaggi, lo spettacolo, le storie e la magia. Secondo Muller, i quadri che venivano proposti al serale erano talmente belli ed intensi che poi se ne parlava per anni.

Il riferimento del ballerino era piuttosto palese anche se lui non ha fatto nessun nome. Infatti i quadri menzionati erano senza ombra di dubbio quelli di Giuliano Peparini, il precedente direttore artistico del serale, nonché il fratello della compagna di Andreas, Veronica Peparini. E a tal proposito, anche la maestra e coreografa, quest’anno, non sta partecipando al talent tra i prof di ballo. La abbiamo vista solo in qualità di giudice esterna durante alcune puntante del pomeridiano.