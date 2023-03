Da diversi anni ormai, il sabato sera sul piccolo schermo è scontro aperto tra i programmi di Milly Carlucci contro quelli di Maria De Filippi. Attualmente Rai 1 sta sfidando Canale 5 con Il Cantante Mascherato contro Amici 22. Ma tra le due colleghe conduttrici c’è davvero tutta questa rivalità di cui spesso si parla? Milly si è raccontata in una lunga intervista per Super Guida Tv. Qui ha parlato di Maria, del loro rapporto, delle sfide del sabato sera e anche della chiamata che ha fatto alla De Filippi per la perdita del marito Maurizio Costanzo.

Milly Carlucci parla del rapporto con Maria De Filippi: la verità sulla presunta rivalità

La conduttrice de Il cantante mascherato ha spiegato di aver sentito privatamente Maria De Filippi, proprio prima dei funerali di Maurizio Costanzo. Milly ha spiegato che con la collega non c’è nessun tipo di rivalità. La questione riguarda solo il fatto che le aziende presso cui lavorano decidano di mettere contro i due programmi che loro conducono. Però secondo la Carlucci questa sorta di derby del sabato sera piace parecchio agli italiani telespettatori. Questa situazione, infatti, giova alle trasmissioni perché va a donare una maggiore visibilità ad entrambe le trasmissioni.

Milly ha affermato che lei stima molto Maria perché è quel personaggio tv che si è speso più di tutti per la causa delle donne in televisione. La Carlucci, nell’intervista, ha detto che la De Filippi ha dimostrato che come e quanto una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo di produzione. In effetti è come se Maria avesse completato il cerchio dei ruoli. Ruoli che, come ha voluto ribadire Milly, di solito erano appannaggio solo dei colleghi uomini. Insomma, per la Carlucci, la collega De Filippi è una grandissima professionista. E siamo sicuri che questa stima è reciproca.

