Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini ha subito un grande cambiamento nel corso del Grande Fratello Vip 7. L’affiatamento iniziale, che aveva acceso le speranze degli spettatori, ha lasciato il posto a liti e fraintendimenti. In diverse puntate, Alfonso Signorini ha cercato di indagare sui sentimenti della modella e sulla presa di posizione del suo interesse romantico. Negli ultimi giorni, però, è successo qualcosa che non è passato inosservato. L’improvviso avvicinamento, infatti, ha generato più di qualche domanda. Inoltre, il concorrente leccese ha compiuto un gesto che non ha guadagnato l’approvazione del web.

GF Vip 7, Luca Onestini tira i capelli a Nikita Pelizon: l’avvicinamento

Nikita Pelizon non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Luca Onestini. La conoscenza iniziale, basata su una certa complicità, è esplosa in esternazioni affettuose da parte della concorrente triestina. Da quel momento in poi, però, il suo interlocutore ha preso le distanze da lei. Ha negato di aver compiuto determinati gesti e l’ha accusata di essersi costruita un film mentale. La ragazza, nonostante abbia continuato a ribadire la sua versione, è stata presa poco in considerazione anche dal conduttore e dalle opinioniste del GF Vip 7.

Nel corso delle ultime ore, però, un avvenimento ha cambiato le carte in tavola. L’ex calciatore leccese, infatti, dopo esserle passato alle spalle, ha afferrato i suoi capelli per dargli poi un leggero strattone. Questa mossa, decisamente poco inusuale, ma già accaduta in precedenza, ha causato un grande polverone sui social network.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Aspettando una storia di Anavi AvozarM con tanto di pippone con dietro lo sfondo delle scimmie. Ah no scusatemi, in questo caso è stata Nikita a provocarlo aveva il tuppo in bella vista.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/5pLI9JUAKT — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 21, 2023

L’indignazione del popolo del web

I fan di Nikita Pelizon si stanno chiedendo il motivo per cui Luca Onestini abbia agito in questo modo. Le sue parole, pronunciate anche nella puntata di ieri del GF Vip 7, stanno andando nettamente in contrasto con le azioni compiute. Dice di non voler concludere il gioco con tutto l’astio che c’era prima, ma sembra che non riesca proprio a fuggire dal contatto fisico con la vippona.

Alcuni utenti non si sono soffermati sul lato più romantico della questione. Al contrario, sono convinti che l’ex volto di Uomini e Donne abbia un piano ben preciso in mente. Dopotutto, avendo partecipato a diversi reality show, è ben consapevole dei meccanismi interni che attirano l’attenzione del pubblico. Quale sarà la verità? Nel frattempo, la modella, con l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, ha perso uno dei suoi pochi punti di riferimento nella Casa.