Che sorpresa l’eliminazione di Antonella Fiordelisi ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 7. Eppure forse i suoi se lo aspettavano. A quanto pare i Donnalisi hanno deciso di seguire alla lettera la richiesta dei genitori della ormai ex concorrente. Quale? Quello di non salvare Antonella al televoto, di non renderla finalista e soprattutto di farla uscire dalla casa proprio a pochissimi giorni dalla fine del reality. I Donnalisi hanno quindi deciso di scriverle una lettera per spiegare le motivazioni che hanno spinto i fan a non televotare la loro beniamina.

I Donnalisi spiegano in una lettera perché hanno eliminato Antonella

I Donnalisi hanno indirizzato la loro lettera a Nellina, come chiamano affettuosamente Antonella. I fan hanno scritto che se la ragazza avesse letto queste parole significava che erano riusciti nel loro intento: farla tornare a casa sua. Gli ammiratori hanno visto l’influencer diffidente, piena di paure, anche verso il sentimento nei confronti di Edoardo. Sicuramente dopo un po’, Antonella si è tolta questa corazza, è cresciuta e maturata diventando una donna.

I Donnalisi hanno detto che la vippona ha dato davvero tutto al GF Vip 7. I fan sono convinti che Antonella Fiordelisi, insieme al suo Edoardo, sia stata la protagonista indiscussa di questa edizione del reality. Reality contro cui si sono scagliati affermando che la concorrente è stata spremuta fino all’ultimo secondo solo per fare ascolti. I Donnalisi pensano che, per fare spettacolo, Antonella sia stata data in pasto al pubblico, con delle narrazioni distorte dei fatti. Sarebbero stati mostrati solo contenuti per alimentare l’odio sui social nei suoi confronti. E per questo si sono sentiti di dire basta e farla uscire.

Eliminazione Antonella, i Donnalisi consapevoli che non avrebbe mai vinto

Nella lettera, i fan hanno scritto che Antonella ha retto tutte le dinamiche dell’edizione e la finale la meritava già dal primo momento. I Donnalisi hanno poi rincarato la dose affermando che in questo programma vanno avanti raccomandati e comodini, per questo erano consapevoli che forse non sarebbe arrivata fino all’ultima puntata e soprattutto che non avrebbe mai vinto. Hanno notato che la Fiordelisi era arrivata al limite, allo stremo delle forze. Per questo hanno scelto di evitare che l’influencer potesse vivere altre due settimane di sofferenza nella casa.

Ora i Donnalisi sperano che Antonella possa capire il loro gesto. Gesto che è stato spiegato come una decisione d’affetto e di senso di protezione. La Fiordelisi avrà compreso queste parole? Al momento la lettera dei suoi fan è stata pubblicata nelle ig stories, seppur non da lei. Antonella, invece, non ha ancora risposto o dato riscontri. Ecco qui la lettera completa: