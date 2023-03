L’eliminazione di Antonella Fiordelisi a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 7 sta facendo molto discutere. Sia i genitori che i fan dell’ex concorrente avevano fatto degli appelli per non salvarla dal televoto e farla tornare a casa sua. I motivi di questa decisione sono anche stati spiegati in una lettera destinata all’influencer. Eppure Guendalina Tavassi non sembra convinta. Certo è che senz’altro sarà felice di questa eliminazione visto che non ha mai apprezzato troppo la vippona. Ma cosa avrà detto la sorella di Edoardo Tavassi in merito all’uscita di Antonella? Ve lo sveliamo noi qui di seguito.

Guendalina Tavassi dopo l’eliminazione di Antonella: “Grandissima falsa”

Guendalina ha commentato la puntata del GF Vip 7 sui social e non ha perso occasione per spendere alcune parole contro Antonella. La Tavassi ha detto che la Fiordelisi è una grandissima falsa. La sorella di Edoardo ha anche preso in causa un esempio. Così ha spiegato che quando è entrata in casa per fare una sorpresa a suo fratello, Antonella ha detto ad Alfonso Signorini che non conosceva Guendalina. Negli ultimi giorni nella casa, al contrario, ha detto che Tavassi sta in tv solo perché il fratello di Guendalina che ha sempre fatto televisione:

Una grandissima falsa, quando sono entrata nella Casa per fare la sorpresa a mio fratello ha detto in diretta ad Alfonso Signorini che non mi conosceva, ora ha detto che sa che Edoardo è fratello di Guendalina della televisione. Lei non ci vuole stare, anche se uno viene eliminato sono i suoi fan che l’hanno fatta uscire.

Tra l’altro, Guenda ha anche detto che è vero che Edoardo è suo fratello e che Micol è la sorella della più famosa Clizia. Eppure Antonella Fiordelisi è diventata nota per via della sua vecchia relazione con Francesco Chiofalo. La Tavassi pensa pure che l’influencer debba ringraziare l’uomo per questa visibilità, piuttosto che parlare male di lui. Guendalina ha poi continuato a commentare l’eliminazione della Fiordelisi. La donna ha infatti condiviso uno spezzone in cui Antonella ringrazia i fan che l’hanno eliminata per il suo bene. La Tavassi allora ha detto che l’influencer è proprio convinta che i Donnalisi abbiano deciso di farla uscire. Guendalina, evidentemente, pensa invece che Antonella sia andata verso l’eliminazione perché ai telespettatori sta antipatica.

