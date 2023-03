Le news dell’ultim’ora sul Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di ieri sera, lunedì 20 marzo. Chi è stato nominato terzo finalista dell’edizione di quest’anno? Chi invece è stato eliminato? E chi è finito in nomination? A seguire i fatti più importanti dell’ultimo appuntamento e i video.

Grande Fratello Vip: news ultim’ora sulla quarantatreesima puntata

Ecco le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip 7 sulla quarantatreesima puntata di ieri sera.

Giaele terza finalista

Giaele De Donà è la terza finalista del Grande Fratello Vip 7. L’ex concorrente del docu-reality Ti spedisco in convento ha trionfato al televoto contro Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Milena Miconi. Queste le percentuali di voto: Giaele De Donà 48,2%, Nikita Pelizon 24,7%, Milena Miconi 19%, Antonella Fiordelisi 8,1%. Giaele è così la terza spartana a raggiungere la finale dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, grazie anche al peso dei voti degli Oriele e degli Incorvassi, i due fandom che coalizzandosi insieme sono riusciti a non far approdare né Nikita né Antonella in finale.

Il pubblico ha deciso che la terza finalista di questa edizione di #GFVIP è… GIAELE! 🎉 #GFVIP pic.twitter.com/ZHw82tCYL3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Antonella eliminata

La storia si ripete. Come era accaduto lo scorso anno con Soleil Sorge, anche in questa edizione del Grande Fratello Vip la concorrente che più si è esposta all’interno della casa non riesce ad arrivare nemmeno in finale. Stiamo parlando ovviamente di Antonella Fiordelisi, a sorpresa eliminata a due settimane dalla finale. Gli stessi spartani non credevano alla possibilità che l’influencer campana potesse davvero essere fuori dal gioco, ma è tutto vero: con appena l’8% dei voti, Antonella è la nuova eliminata del GF Vip.

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… ANTONELLA! pic.twitter.com/meOOlgxC34 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

L’appello della madre di Antonella

Subito dopo l’eliminazione di Antonella tra l’incredulità generale degli altri concorrenti, Alfonso Signorini ha rivelato alla ragazza l’appello fatto dalla madre tramite il suo profilo Instagram affinché la facessero uscire. Antonella se la ride, ma allo stesso tempo mostra tutto il suo disappunto per l’accaduto, svelando inoltre che fu la stessa madre a chiederle di non andare all’Isola dei Famosi nell’edizione 2017 nonostante fosse stata chiamata per partecipare.

L'appello sui social della mamma di Antonella: ecco cosa ha esplicitamente chiesto ai fan di sua figlia. #GFVIP pic.twitter.com/ui6bzcvQV9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Nuovo battibecco tra Orietta e Antonella

Prima della sua eliminazione, Antonella Fiordelisi è tornata a battibeccare con l’opinionista Orietta Berti. L’influencer è tornata sulle parole che Orietta le ha rivolto in occasione della precedente puntata, quando l’ha apostrofata come maleducata, mentre l’opinionista le ha svelato che l’unica in realtà ad essere stata offesa è stata lei dai suoi genitori. Quando poi Antonella è arrivata in studio da eliminata, Orietta Berti le ha ripetuto di averle voluto dare sempre dei consigli, ammettendo inoltre che l’avrebbe voluta vedere in finale.

Nuovo faccia a faccia tra Antonella e Orietta… ci sarà mai un punto di incontro tra loro? #GFVIP pic.twitter.com/1CmzRzJEui — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Tutti al televoto di lunedì (tranne i finalisti)

Al termine della puntata è andato in scena il tradizionale appuntamento con le nomination. Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti rimasti che il più votato dal pubblico sarà il quarto finalista, mentre chi otterrà meno voti sarà definitivamente eliminato. A sorpresa, tutti i concorrenti rimasti in gioco eccetto le tre finaliste sono al televoto della prossima puntata, in onda lunedì 27 marzo. Tavassi, dunque, può dirsi con un piede già in finale.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi. #GFVIP pic.twitter.com/hibrdMUYoa — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2023

A noi non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, in onda lunedì 27 marzo: chi sarà il quarto finalista? E chi invece dovrà abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip?

