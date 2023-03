Chi è uscito dal Grande Fratello Vip durante la puntata di ieri, lunedì 20 marzo? La quarantatreesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini vedeva a rischio eliminazione Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Mentre la più votata è stata proclamata terza finalista dell’edizione di quest’anno, la concorrente arrivata ultima al televoto è stata costretta a lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello a due settimane dalla finale.

Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri 20 marzo 2023

Antonella Fiordelisi è l’eliminata della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7. Un esito imprevedibile quello dell’ultimo televoto, che ha estromesso dai giochi una delle concorrenti che più si sono spese alla causa del Grande Fratello quest’anno. A tanti l’eliminazione di ieri di Antonella ha ricordato quella di Soleil Sorge a un passo dalla finale dello scorso anno. Tante le analogie, dalla tempistica in primis al supporto in studio (Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la propria simpatia nei confronti della Fiordelisi), così come l’esito finale.

Queste le percentuali del televoto che hanno condannato Antonella all’uscita dal gioco: Giaele De Donà 48,2%, Nikita Pelizon 24,7%, Milena Miconi 19%, Antonella Fiordelisi 8,1%.

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… ANTONELLA! pic.twitter.com/meOOlgxC34 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Un finale amarissimo per Antonella, convinta di meritare la finale o comunque di arrivarci in un modo o nell’altro, dopo aver dovuto subire il successo della sua storica nemica Micol Incorvaia nel corso dell’ultima puntata. Nessuno, comunque, avrebbe potuto pensare fino a ieri mattina a un esito così clamoroso del televoto settimanale, anche perché quasi tutti davano per scontata l’eliminazione di Milena. E invece il pubblico da casa ha scelto in maniera diversa.

A noi non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, in onda lunedì 27 marzo. Nel corso del nuovo appuntamento con la diretta di Canale 5 verrà proclamato il nome del quarto finalista e del nuovo eliminato. Al televoto sono finiti tutti i concorrenti rimasti in gioco, eccetto le tre finaliste Oriana, Micol e Giaele. A meno dunque di clamorosi colpi di scena, Edoardo Tavassi dovrebbe avere già un piede e mezzo in finale, visto che gli ultimi due televoti sono stati di fatto decisi dagli Incorvassi (con la preziosa collaborazione degli Oriele).

Crediti immagine di copertina: grandefratello.mediaset.it