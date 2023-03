L’eliminazione di Antonella Fiordelisi ieri sera al Grande Fratello Vip 7 è stata la grande sorpresa della puntata. Benché tutti avessero letto gli appelli dei genitori e sapessero che i donnalisi stavano votando per Milena Miconi, nessuno avrebbe mai creduto di vedere una delle grandi protagoniste di quest’edizione uscire prima della finale. Il destino di Soleil Sorge alla fine ha investito anche Antonella: due colonne portanti dello show fuori senza poter coronare il sogno di spegnere le luci della Casa.

Ma la schermitrice, a differenza dell’influencer italoamericana, è potuta subito ritornare tra le braccia di Edoardo Donnamaria, che innamoratissimo l’ha voluta riabbracciare subito. Ma cos’è successo nelle ore successive?

La reunion di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

I donnalisi sono di nuovo insieme. Ieri sera Edoardo Donnamaria è subito corso a prendere la sua Antonella fuori dalla Casa del GF VIP 7. Intervenuto sui social per ribadire che l’eliminazione della fidanzata era dovuta all’appello dei suoi genitori e per lui la vincitrice era assolutamente lei, l’ex vippone ha potuto riabbracciare la schermitrice fuori dallo studio di Cinecittà.

I due questa notte hanno potuto dormire insieme, come riferisce Alessandro Rosica, e sono felicissimi, come attestano i loro video su Instagram. Si presume che inizieranno a conversare con i fan online nelle prossime ore, considerando l’esuberanza di Antonella e la voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa magari! Dopo Daniele Dal Moro on fire, ci godremo anche la DOC libera di dire e fare quel che le pare.

