Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata di lunedì 27 marzo del Grande Fratello Vip 7 eleggerà il quarto finalista dell’edizione di quest’anno. In nomination ci sono tutti i concorrenti rimasti in gioco, eccetto le prime tre finaliste: chi tra Alberto De Pisis, Luca Onestini, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Milena Miconi e Andrea Maestrelli raggiungere la finalissima insieme ad Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia? Il VIP meno votato, invece, sarà eliminato definitivamente dal gioco.

Grande Fratello Vip 7: i risultati dei sondaggi sul televoto di lunedì 27 marzo

I sondaggi del televoto della puntata di lunedì 27 marzo del GF Vip 7 vedono in testa Nikita Pelizon. L’ex concorrente di Pechino Express è davanti sia nel sondaggio di Forumfree che in quello di RealityHouse, confermando dunque la sua superiorità nelle votazioni online. Purtroppo – o stavolta per fortuna – per Nikita a votare sono anche i fandom, gli stessi che fin qui hanno deciso le sorti delle prime tre votazioni per la finale, cioè gli Oriele e gli Incorvassi.

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi in finale tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi?

Nikita Pelizon: 55,74%

Edoardo Tavassi: 28,96%

Luca Onestini: 6,31%

Alberto De Pisis: 4,86%

Milena Miconi: 2,59%

Andrea Maestrelli: 1,55%

Sondaggio RealityHouse – Chi vuoi in finale tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi?

Nikita Pelizon: 50%

Edoardo Tavassi: 36%

Luca Onestini: 5%

Milena Miconi: 2%

Andrea Maestrelli: 1%

ULTIMO AGGIORNAMENTO: martedì 21 marzo

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi. #GFVIP pic.twitter.com/hibrdMUYoa — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2023

La questione non è se Nikita Pelizon andrà in finale o meno, piuttosto quando questo avverrà. Dopo aver fallito i primi tre tentativi, la modella friulana ci riprova in un televoto a sei che vede coinvolto anche Edoardo Tavassi, capo indiscusso degli spartani, il gruppo che vede in finale già Oriana, Micol e Giaele. Si profila quindi un testa a testa tra Nikita e Tavassi, questo è scontato, lo è un po’ meno invece il nome del quarto finalista. Se, come sembra, i Donnalisi si coalizzeranno con i Nikiters, allora Nikita potrebbe davvero sperare di battere Edoardo e volare in finale. La modella potrebbe inoltre approfittare di un’eventuale astensione strategica degli Oriele, consapevoli della forza di Tavassi in una finale contro Oriana, lasciando così ad Edoardo il voto dei soli Incorvassi.

A rischiare invece l’eliminazione sono Andrea Maestrelli e Milena Miconi, cioè i due concorrenti arrivati nel gioco dopo un paio di mesi dall’inizio del reality. Alla luce delle percentuali di voto dell’ultima puntata, sulla carta l’ex fidanzato di Nicole Murgia dovrebbe avere già oggi un piede e mezzo fuori dal gioco. Andrea, lo ricordiamo, è ancora nella casa del Grande Fratello grazie al biglietto di ritorno, dal momento che il pubblico aveva scelto per la sua eliminazione soltanto poche settimane fa.

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo, 27 marzo, quando andrà in onda la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.