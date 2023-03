Chi è stato nominato al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera lunedì 20 marzo? Dopo la proclamazione della terza finalista, la diretta di ieri è terminata con il tradizionale appuntamento delle nomination. Ecco i nomi dei concorrenti finiti al televoto della prossima puntata, che andrà in onda lunedì 27 marzo.

Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 7: le nomination del 20 marzo

Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi sono i sei concorrenti finiti al televoto della puntata di lunedì prossimo. Così come accaduto per l’ultimo televoto, anche questo vedrà un doppio verdetto: il VIP più votato dal pubblico a casa sarà eletto come quarto finalista, invece chi prenderà meno voti dovrà abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello a una settimana dalla finale.

Ecco chi ha nominato chi:

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Luca Onestini ha nominato Milena Miconi

Nikita Pelizon ha nominato Andrea Maestrelli

Andrea Maestrelli ha nominato Alberto De Pisis

Milena Miconi ha nominato Luca Onestini

Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli

Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno nominato Edoardo Tavassi

Importante: le tre finaliste hanno dovuto fare il nome di un solo concorrente e hanno scelto Tavassi augurandosi che possa essere eletto finalista.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi. #GFVIP pic.twitter.com/hibrdMUYoa — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2023

Chi avrà dunque l’onore di essere proclamato quarto finalista dell’edizione di quest’anno? E chi, invece, dovrà lasciare mestamente la casa a un passo dalla finale? Tutte queste risposte arriveranno nel corso della prossima puntata, che a differenza delle altre non andrà in onda questo giovedì ma lunedì 27 marzo.

