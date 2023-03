Il televoto della puntata di ieri sera, lunedì 20 marzo, del Grande Fratello Vip 7 ha eletto la terza finalista dell’edizione di quest’anno. Chi tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon ha raggiunto la finale? Ecco il nome della nuova finalista e le percentuali di voto del pubblico da casa.

Terza finalista del Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Giaele De Donà è la terza finalista del GF Vip 7. L’ex concorrente del docu-reality Ti spedisco in convento è a sorpresa in finale dopo aver trionfato nell’ultimo televoto contro Antonella, Nikita e Milena. Un’impresa possibile solo grazie all’ennesimo intervento dei fandom, nella fattispecie gli Incorvassi e gli Oriele, che pur di non regalare la gioia della finale a Nikita o ad Antonella hanno scelto di premiare Giaele in qualità di spartana.

Il pubblico ha deciso che la terza finalista di questa edizione di #GFVIP è… GIAELE! 🎉 #GFVIP pic.twitter.com/ZHw82tCYL3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Queste le percentuali del televoto: Giaele De Donà 48,2%, Nikita Pelizon 24,7%, Milena Miconi 19%, Antonella Fiordelisi 8,1%.

Al termine della puntata, dopo aver festeggiato lo storico traguardo insieme agli altri concorrenti, Giaele ha potuto riabbracciare virtualmente la nonna e la madre, che le hanno regalato una bellissima sorpresa. Giaele sa bene di essere amata dalla sua famiglia, da cui è lontana ormai sei mesi, e ora sa anche di essere amata dal pubblico, visto che è la nuova finalista del Grande Fratello Vip dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. E suo marito Brad? Il punto interrogativo rimane.

… no, le belle sorprese per Giaele non sono affatto finite. Ed il cuore scoppia di gioia! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/2Lbv5N3Hkb — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Intanto, Nikita Pelizon deve ancora aspettare prima del suo approdo in finale, che non pare essere in discussione nonostante non sia stata scelta dal pubblico per tre volte consecutive. Anche perché alla finale del Grande Fratello mancano meno di due settimane e, a meno di clamorosi colpi di scena, i finalisti dovrebbero essere almeno sei, quindi i posti rimasti sono ancora tre: che possa raggiungere l’ambito traguardo insieme a Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, quest’ultimo favorito assoluto per il televoto di lunedì prossimo? Staremo a vedere.

A noi non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 27 marzo, quando durante la diretta condotta da Alfonso Signorini verrà proclamato il quarto finalista dell’edizione di quest’anno e il nuovo eliminato.

Crediti immagine di copertina: grandefratello.mediaset.it