Da ormai diverse settimane, i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 stanno assistendo ad una nuova linea di regolamentazioni a cui i concorrenti devono sottostare, pena la squalifica dal programma tv. Il reality sta per giungere al suo termine ma subito dopo il GF Vip 7 di Alfonso Signorini toccherà a L’isola dei famosi, con la conduzione di Ilary Blasi. Sarà attuato lo stesso regolamento anche per i naufraghi in Honduras? A quanto pare sì e Il Corriere della Sera ne ha spiegata la vera motivazione. Andiamo a scoprirla perché probabilmente non è proprio quello che vi aspettavate…

Linea editoriale Mediaset, il motivo non è solo sensibilità, anche economia

A quanto pare il problema che ha spinto Pier Silvio Berlusconi verso questi profondi cambiamenti per i reality non è solo una questione di sensibilità e buona educazione, da mandare in onda in prima serata. Ci sarebbero anche delle motivazioni legate ai ritorni economici. A quanto pare, alcuni investitori non vedono di buon occhio il fatto di associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash e veicoli di volgarità. Questo significa che per contrastare il mercato in ribasso, contando anche il post pandemia e la guerra in Ucraina, serve la pubblicità televisiva.

La pubblicità conta per il 56% nei conti di Mediaset, da quello che si legge su Il Corriere della sera. E per mantenere una pubblicità così alta, nonché per farla crescere ancora di più, chiaramente servono dei prodotti tv che incontrano i gusti degli spettatori che poi assistono alle varie trasmissioni offerte.

L’isola dei famosi come il Grande Fratello Vip 7: “Pulizia”

E adesso che il Grande Fratello Vip 7 terminerà, lasciando spazio a L’isola dei famosi? Anche lì la situazioni non cambierà e sarà adottata la stessa linea dell’altro cugino reality. Attualmente, infatti, sarebbe in corso una sorta di pulizia che avrà degli effetti e delle conseguenze anche sul programma tv condotto da Ilary Blasi, pronto a cominciare tra pochissime settimane. Una vera e propria nuova offerta da parte di Canale 5 con i suoi prodotti, anche se alla fine dei conti le trasmissioni saranno sempre le stesse. Però senz’altro si punterà a degli show di qualità e soprattutto adatti alla visione per tutte le famiglie.