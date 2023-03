Oriana Marzoli è rimasta sconvolta dalla squalifica di Daniele Dal Moro. È avvenuto tutto così velocemente da non aver avuto neanche il tempo di salutarlo. Negli ultimi giorni, è apparsa piuttosto preoccupata. Per fortuna, sono state le fan della coppia a metterla al corrente di ciò che sta accadendo fuori dal Grande Fratello Vip 7. La reazione della modella venezuelana non si è fatta attendere.

GF Vip 7, urla fuori dalla Casa: “Daniele ti segue”

Daniele Dal Moro, dopo la squalifica dal GF Vip 7, si è lasciato andare a dei pesanti sfoghi sul web. Ha anche risposto al messaggio di Oriana Marzoli, ma la produzione ha deciso di non tenerla aggiornata sui fatti. Le sue fan, vedendola in difficoltà, hanno preso l’iniziativa e si sono recate fuori dalle mura di Cinecittà. Durante la giornata di ieri, all’interno della Casa, si sono udite delle urla inconfondibili: “Oriana, Daniele ti segue“.

La diretta interessata, quasi incredula, non ha potuto fare a meno di esultare. Questa notizia l’ha resa felicissima: “Grazie“. Le poche parole pronunciate non hanno permesso di avere un quadro completo della situazione. I vipponi, infatti, non sono riusciti a capire se la ragazza in questione stesse facendo riferimento a Instagram o al programma in generale.

Una ragazza urla “Oriana, Daniele ti segue!!!” E lei che esplode in una gioia incontenibile ❤️

(Stranamente zero censura!!) (1 parte) #GFvip #oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/e1SFus5XV6 — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) March 19, 2023

Oriana fuori di sé dalla gioia: la solidarietà di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia si è unita alla gioia della sua amica. Dopo aver ascoltato le sue parole, ha cercato di scoprire qualcosa in più. Oriana Marzoli ha detto di non aver sentito altro, ma di essere molto contenta: “Mi fa felicissima“. Il fatto che Daniele Dal Moro si stia interessando a lei, infatti, è già un ottimo segno.

La fidanzata di Edoardo Tavassi, che di recente è finita di nuovo nel mirino di Antonella Fiordelisi, ha festeggiato il momento con un dolcissimo abbraccio: “Ne avevi bisogno“.

Nel frattempo, sui social network si è creato un grande polverone per del messaggio di auguri che il concorrente veneto ha scritto per il compleanno di Nikita Pelizon.