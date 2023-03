In queste ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 7 si è festeggiato un nuovo compleanno: quello di Nikita Pelizon. I vipponi hanno deciso di organizzare una bellissima festa per la modella con un barbecue in giardino. Per Nikita palloncini, decorazioni e gli immancabili unicorni. Così i concorrenti hanno deciso di rendere speciale il giorno del suo compleanno. Persino Luca Onestini ha deciso di fare un passo indietro con la sua nemica all’interno della casa. L’uomo si è dimostrato particolarmente vicino alla Pelizon, tanto da sorprendere persino i telespettatori che seguono ormai da mesi le dinamiche degli inquilini.

Luca Onestini al fianco di Nikita Pelizon nel giorno del suo compleanno

Accuse, scontri e diverbi non sono mai mancati in queste ultime settimane tra Luca e Nikita. Persino durante le puntate in diretta con Alfonso Signorini, i due si sono dimostrati essere spesso in disaccordo. Durante il compleanno della modella triestina, Onestini si è dimostrato inaspettatamente vicino alla Pelizon. Nikita, in realtà, approfittando di questo giorno particolare, ha fatto un bilancio del suo percorso nella casa, parlando anche del suo coinquilino. E Luca ha evidentemente fatto un passo indietro, abbracciando Nikita con affetto. Non solo, Onestini ha persino deciso di andare a rubare una bottiglia di vino per consegnarla alla ragazza.

Già durante la scorsa puntata con Signorini, Onestini aveva dimostrato di voler eliminare i paletti con la Pelizon per avere dei giorni un po’ più sereni e civili all’interno della casa. Luca in quel caso aveva detto che è finito tutto e che è arrivato ad un punto in cui, è consapevole che ci sono cose che non apprezza, ma la vita vera è un’altra cosa. Fine della guerra tra i due vipponi?

