Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ma non solo. La ragazza ha anche parlato della sua carriera professionale e di quello che l’aspetta in futuro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Il momento più brutto vissuto in casa

Nel corso di una recente intervista, Ginevra Lamborghini ha svelato alcuni retroscena inerenti la sua esperienza nella casa del GF Vip. In particolar modo, infatti, la ragazza si è soffermata su quelle che sono state le cose più brutte da accettare durante il suo periodo di reclusione nella casa di cinecittà. Ebbene, la giovane ha spiegato di aver sofferto soprattutto la scarsa igiene che regnava in casa. Lei, infatti, ha ammesso di essere abituata ad altri standard. Inoltre, un’altra cosa davvero insopportabile è la totale assenza di privacy, ma questa chiaramente è una cosa da mettere assolutamente in conto.

Durante la sua intervista, poi, Ginevra ha anche spiegato quale sia stato il momento più brutto. Secondo il suo punto di vista, oltre alla squalifica, il momento più brutto è stato quando si è resa conto di non essere capita dai suoi compagni d’avventura. Malgrado questo, però è felice di aver preso parte a questa avventura in quanto ha avuto modo di conoscere persone con cui sicuramente ha intenzione di trascorrere il suo tempo anche fuori dalla casa. Una di loro, ovviamente, è Antonino Spinalbese.

Lamborghini parla della sua famiglia e fa confessioni sulla sua carriera

Tra le tante confessioni fatte, poi, Ginevra Lamborghini ha parlato anche della sua vita privata. In merito al rapporto con sua sorella Elettra, la giovane si è limitata solo a dire di non avere alcun rapporto con lei. Al momento, non ha intenzione di parlare di questa faccenda e di ritornarvi in seguito. In merito alla sua famiglia, poi, ha detto di essere stata molto fortunata in quanto è cresciuta in un contesto molto agiato di cui deve ringraziare suo nonno che ha permesso tutto questo.

Tuttavia, la ragazza ha ammesso di non aver ereditato la passione per i motori. La sua grande vocazione, infatti, è il canto e spera tanto di poter continuare ad emergere in questo settore. A tal riguardo, ha anche ammesso che sognerebbe tanto di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. In alternativa, però, si accontenterebbe anche di essere una co-conduttrice e di calcare il palco del teatro Ariston in queste vesti. Accadrà mai? Vedremo.