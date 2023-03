Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini, il fratello di Luca, si sono resi protagonisti di un botta e risposta sui social. Daniele si è dimostrato molto critico nei confronti di Luca. Così il fratello Gianmarco non ha perso l’occasione per difenderlo e andare contro Dal Moro. Scopriamo cos’è successo e che cosa si sono detti i due uomini. Forse Luca verrà informato dell’accaduto?

Botta e risposta sui social tra Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini

Tutto è iniziato con la pubblicazione di una foto da parte di Daniele. Il contenuto della foto? Gli occhiali da sole di Luca Onestini e il dito medio di Dal Moro. Il concorrente appena squalificato dal Grande Fratello Vip 7 ha scritto come descrizione che Onestini in quest’ultimo periodo sta stando lontano da Oriana Marzoli. Forse perché è troppo impegnato a cercare i suoi occhiali da sole. Ovviamente c’è un grande sottotesto in quello che ha scritto Daniele su Luca. Certo è che Gianmarco ha subito risposto a queste parole.

Il fratello di Luca ha scritto a Daniele che, se continuerà ancora a comportarsi in questo modo, sarà sempre l’ultima scelta di tutti. Non solo per Oriana, insomma. Dal Moro ha deciso di rispondere al commento di Gianmarco spiegando che la sua era una battuta del tutto ironica. Poi ha persino aggiunto che gli occhiali di Luca sono di plastica e varranno neanche dieci euro. L’ex vippone ha rincarato la dose chiedendo l’iban per fare un bonifico con il risarcimento per gli occhiali. Come ha chiuso Daniele? Ovviamente con la famosa frase provocatoria in spagnolo che pronuncia sempre la Marzoli: ‘un beso cariño’.

