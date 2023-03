Ritorna l’appuntamento de Il meglio e il peggio di, la nostra rubrica con le news dell’ultim’ora sul Grande Fratello Vip. Di seguito i fatti principali accaduti nella giornata di ieri, domenica 19 marzo, nella casa più spiata dagli italiani.

Grande Fratello Vip news ultim’ora: il meglio e il peggio di ieri 19 marzo

A seguire le news dell’ultim’ora sul GF Vip 7 con la rubrica Il meglio e il peggio.

Buon compleanno Nikita

Tanti auguri Nikita Pelizon. Oggi, lunedì 20 marzo, è il compleanno della modella friulana, che ha festeggiato con i suoi compagni di avventura allo scoccare della mezzanotte tra arcobaleni e unicorni. La ragazza, visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti i vipponi, dicendosi felice per la sorpresa ricevuta. “Siamo qui a condividere questo momento con il sorriso ed è bellissimo, grazie mille ragazzi”, così Nikita si è rivolta agli altri concorrenti del reality, parole speciali in occasione di un appuntamento speciale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Antonella e Micol ai ferri corti

La giornata di ieri era iniziata in maniera molto diversa, a causa dell’ennesima lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, di recente eletta seconda finalista del GF Vip 7. In Cortiletto, Micol stava parlando con Milena Miconi riguardo l’atteggiamento spesso provocatorio dell’influencer campana. Antonella, nel frattempo arrivata anche lei in giardino, non le manda a dire a Micol, dicendole di smetterla con le continue frecciatine che le tira da quando è entrata nella casa. Alla fine la situazione degenera, con gli altri vipponi che si allontanano da Antonella lasciandola da sola in Cortiletto insieme a Milena.

Il punto di vista di Antonella sugli #Incorvassi: “Per me o non vogliono dire di essere innamorati o non si amano ancora.” #GFVIP pic.twitter.com/a0a7Wmd661 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 19, 2023

Nuovo momento di sconforto per Giaele

Nella serata di ieri, intanto, Giaele De Donà ripensa a quanto sia fortunata ad avere al suo fianco un marito come Brad, nonostante la totale assenza in questi sei mesi di reality. La VIP non nasconde però anche la preoccupazione per come si sono messe le cose, visto che non vede e non sente il marito da così tanto tempo. A confortarla c’è Luca Onestini, secondo cui Brad non è voluto mai apparire in televisione semplicemente perché non è il contesto in cui opera. Luca consiglia poi Giaele a mettere da parte le sue preoccupazioni per viversi al meglio le ultime settimane nella casa del Grande Fratello per poi riabbracciare suo marito. Giaele, lo ricordiamo, è al televoto della puntata di questa sera, quando non solo verrà proclamato il nome del terzo finalista ma anche quello del nuovo eliminato.

Leggi anche: I sondaggi online sul televoto di lunedì 20 marzo del Grande Fratello Vip

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Giaele, Milena e Nikita. #GFVIP pic.twitter.com/KT3hROdig2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 17, 2023

A noi non resta che darvi appuntamento a stasera, quando andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Vi ricordiamo soltanto che da questa settimana il GF Vip andrà in onda soltanto nella prima serata di lunedì.

Crediti immagine di copertina: grandefratello.mediaset.it (sito ufficiale del Grande Fratello Vip)