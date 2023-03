Il Grande Fratello Vip 7 continua a parlare, soprattutto dopo la nuova linea di regolamentazioni avviata in queste ultime settimane. E a parlare questa volta è stato Carlo Rienzi, il presidente del Codacons. Rienzi ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv dove ha commentato il reality di Alfonso Signorini, facendo anche un paragone con le edizioni presentate da Barbara d’Urso. Vediamo che cosa ha detto.

Il presidente del Codacons commenta il GF Vip 7: “L’Agicom dovrebbe intervenire”

Carlo Rienzi ha spiegato che quello che lo ha infastidito di più di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, non sono state le parolacce o gli episodi di bullismo. E allora che cosa? Il nulla assoluto su cui si basa il reality. Il presidente del Codacons ha affermato che ogni giorno si vedono in onda i concorrenti trascorrere tutto il loro tempo sul divano, in silenzio oppure affrontando degli argomenti praticamente inesistenti. Secondo Rienzi, i partecipanti al GF Vip 7 hanno uno stile di vita sbagliato che viene poi osservato anche dai bambini da casa che guardano il programma tv.

Carlo Rienzi ha anche aggiunto che dovrebbe intervenire l‘Agicom ma non lo fa. L’ente, secondo il presidente, dovrebbe cercare di garantire un livello di decenza minima per un programma che va in onda sul piccolo schermo. Ma Rienzi non ce l’ha solo con il Grande Fratello. Pensa che tutti i reality siano una vergogna nazionale. Di qui a breve inizierà anche L’isola dei famosi. E pure qui la situazione non cambia di troppo, a quanto pare.

I reality sono una vergogna nazionale. A breve ci sarà L’Isola dei Famosi: dalla padella alla brace. Chi concepisce questi programmi crede che gli italiani siano capre.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

La d’Urso meglio di Signorini con il suo GF Vip? Cos’ha detto Carlo Rienzi

Il presidente del Codacons crede anche che La Talpa possa essere una delle alternative possibili a questo genere di programmi di intrattenimento. Certo è che in questo caso andrebbero comunque rivisti i vari giochi, che lui definisce come squallidi. Poi il confronto tra il GF Vip 7 di Alfonso Signorini e quello di Barbara d’Urso. Carlo Rienzi ha detto che la conduttrice veniva presa di mira quando si occupava di questo reality, eppure le sue edizioni erano meno grevi rispetto a queste ultime che sono presentate dal noto giornalista.

La d’Urso veniva presa di mira quando conduceva il Grande Fratello, ma le sue edizioni erano meno grevi. I dirigenti pensano di mandare avanti le loro Tv con simili cavolate?