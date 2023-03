Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7. Mancano due settimane alla finale e gli animi nella Casa sono sempre più distesi, nonostante qualche piccolo malumore. Tuttavia, si avvicina il fatidico momento in cui le luci del reality show si spegneranno e i concorrenti in Casa sono ancora troppi. Che cosa succederà stasera?

GF VIP 7, anticipazioni quarantatreesima puntata

Federica Panicucci, alla fine della trasmissione Mattino 5, ha dato i primi spoiler sull’appuntamento di questa sera del reality show di Canale 5. Scopriamo che cosa ha detto:

“Mancano tre puntate alla fine del Grande Fratello Vip, ancora una volta vogliamo raccontarvi degli spoiler per questa sera in diretta in prima serata con Alfonso Signorini. In questa terz’ultima puntata naturalmente ampio spazio verrà dato alla motivazione dell’espulsione, la squalifica di Daniele Dal Moro, che ha avuto dei comportamenti che chi segue il GF lo sa, ha già visto, un po’ irruenti no? E quindi questa sera ci racconteranno tutto. E poi chi sarà la terza finalista tra Antonella, Giaele, Milena e Nikita, una quaterna di donne. Questa sera scopriremo il nome della finalista in prima serata”.

Tempo di Spoiler per questa sera al #GFVIP! Noi ci vediamo domani 🥰

> Appuntamento con #Mattino5 dal lunedì al venerdì alle 8.40 su Canale5 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/2YOSpJ0VQQ — Mattino5 (@mattino5) March 20, 2023