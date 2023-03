Sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 22. Tra colpi di scena e decisioni difficili, non è passata inosservata la breve presenza di Francesca Tocca. La ballerina, da anni ormai, veste i panni di professionista della scuola. Spesso e volentieri, le esibizioni degli allievi sono precedute proprio dalle sue dimostrazioni. I fan, ovviamente, hanno iniziato a porsi diverse domande sulla sua mancata performance. C’è anche chi ha pensato alla possibilità di una dolce circostanza. Nelle ultime ore, è stata proprio la moglie di Raimondo Todaro a svelare la verità.

Amici 22, Francesca Tocca non balla e scoppia il delirio sul web

Francesca Tocca non ha ballato durante la prima puntata del serale di Amici 22, che si è conclusa con i primi due eliminati dell’edizione. Si tratta di un evento insolito che ha creato un grande polverone sul web. La professionista, infatti, ha fatto solo una breve apparizione per lanciare il guanto di sfida. Stando ai commenti di molti, il vestito indossato presentava una curiosa rotondità a livello dell’addome. Per questo motivo, è stato facile ipotizzare una seconda gravidanza. Alcuni portali l’hanno addirittura data per certa.

Nelle ultime ore, la diretta interessata ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla situazione. La verità, però, non ha potuto fare a meno di lasciare i fan con l’amaro in bocca.

Francesca Tocca è incinta? La risposta

Francesca Tocca non aspetta un altro figlio. È stata lei a rivelarlo sui social network. Ha ammesso di essere stanca di tutti i gossip che, nell’ultimo periodo, hanno iniziato a circolare su di lei e sulla sua vita privata: “Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello“. In effetti, è difficile dimenticare le polemiche nate dalla presunta rottura sentimentale con Raimondo Todaro.

La ballerina, nel suo intervento, non ha lasciato spazio ai dubbi. Ha negato senza alcun margine di errore: “Smentisco tutto“.