I rapporti tra alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono inevitabilmente compromessi. Mancano due settimane alla finale e, nonostante questo, continuano a discutere tra loro, senza mostrare il desiderio di raggiungere un punto di incontro. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e della coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Le ultime incomprensioni hanno dato vita a un nuovo litigio che si è concluso con lo sfogo dei diretti interessati.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi indispettita: “Se ne vanno tutti”

Antonella Fiordelisi non si sente capita dai suoi compagni di avventura. Nelle ultime ore, ha ammesso di avere la sensazione di essere sola. Durante un duro sfogo con Milena Miconi, si è scagliata contro Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. A parer suo, i due non vorrebbero avere niente a che fare con lei. In più occasioni, infatti, hanno dimostrato di volerle stare alla larga per via di una presunta negatività:

Queste persone non devono più avere il mio nome in bocca. Quando arrivo io, fanno le facce strane, dicono: “Stiamo lontani dalla negatività”, si alzano e se ne vanno tutti. Mi hanno attaccato ancora una volta dicendo che ho strumentalizzato la storia. Ma come si permettono.

Ha affermato di aver provato ad avvicinarsi, ma senza risultati concreti. È anche convinta che il pubblico riesca perfettamente a cogliere questo tipo di situazioni. Al momento, crede di non avere nulla di cui rimproverarsi. È contenta del suo percorso e, anche se dovesse uscire nella puntata di questa sera, non avrebbe rimpianti:

Mi stanno continuando ad attaccare. Io mi stavo avvicinando a loro. Possono prendere in giro il pubblico ma non me. Non m’interessa neanche se esco adesso. Io esco con la coscienza a posto. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

La mamma, pochi giorni fa, aveva espresso un pensiero molto simile in una lettera destinata a Pier Silvio Berlusconi.

Edoardo Tavassi smentisce Antonella: “Utilizza gli altri”

La versione data da Edoardo Tavassi è completamente diversa da quella della ex schermitrice. A parer suo, infatti, la ragazza avrebbe un piano ben preciso in mente. L’obiettivo è quello di far perdere la pazienza agli altri, in modo da poter ottenere maggiori vantaggi nel gioco. È più facile far eliminare concorrenti stressati e litigiosi: