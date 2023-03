Nonostante la squalifica dal Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro sta continuando a far parlare di sé. In queste ultime ore, l’ex concorrente del reality ha partecipato ad una chat vocale con i suoi fan della ship Oriele, sui social. Il bel Daniele qui avrebbe parlato soprattutto di Luca Onestini, schierandosi completamente contro il vippone. Che cosa avrà detto Dal Moro sul suo collega? Ve lo spieghiamo subito qui di seguito.

Daniele Dal Moro, parole al vetriolo contro Luca Onestini

Daniele ha detto ai fan che Luca Onestini sparava continuamente delle stupidaggini. Per un po’ lui ci ha passato del tempo insieme, poi però ha lasciato perdere. Questo solo perché Luca è il migliore amico di Oriana Marzoli. Però senz’altro Dal Moro non lo apprezza più di tanto viste le sue forti parole contro l’inquilino della casa più spiata d’Italia. Daniele ha voluto precisare di non avercela effettivamente con Luca. Certo è che, secondo lui, il concorrente è un pagliaccio che è convinto di essere più furbo degli altri vipponi.

Tra le altre cose che ha detto Dal Moro, Daniele è venuto a conoscenza del fatto che sui social Luca è soprannominato come ‘scimmione‘. Questo appellativo lo fa ridere molto. Poi lo ha definito come un macchiavellico, tanto che sarebbe questo il motivo per cui lui non gli ha dato grande importanza. D’altronde non c’è molto da sorprendersi, il pensiero di Daniele su Luca Onestini era già piuttosto chiaro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

Ci sarà un confronto tra Daniele e Onestini?

Potrebbe esserci uno scontro diretto tra i due uomini? Probabilmente, vista la squalifica e viste le nuove regolamentazioni che prevedono la presenza di soli due ex vipponi in studio, la risposta sarà negativa. Inoltre, in questi ultimi giorni, Dal Moro si è dimostrato piuttosto critico dopo la decisione del GF Vip 7 di squalificarlo, spiegando che ad altri non è stato riservato lo stesso trattamento. Sicuramente vi terremo aggiornati su quello che accadrà.