Nikita Pelizon, allo scoccare della mezzanotte, è stata travolta dagli auguri dei suoi compagni di avventura. Festeggiare il compleanno nella Casa del Grande Fratello Vip 7 rappresenta un traguardo non da poco. Anche la produzione, tramite i social network, ha deciso di rivolgere parole speciali alla concorrente. Tra i tanti messaggi presenti, quello di Daniele Dal Moro non è passato inosservato. Poco dopo, però, è successo qualcosa di strano

GF Vip 7, gli auguri di Daniele Dal Moro sono scomparsi da Twitter

Daniele Dal Moro non ha nascosto la sua furia per gli avvenimenti all’interno del GF Vip 7. La squalifica, avvenuta nel bel mezzo della settimana, lo ha spinto a lasciarsi andare a un duro sfogo sui suoi profili social. Questo non ha impedito di rivolgere dei tenerissimi auguri a Nikita Pelizon su Twitter. I due, infatti, hanno dimostrato di essere molto legati. In più occasioni, si sono sostenuti a vicenda e consolati. Il commento, però, sembra non aver reso felice la produzione del reality show. Poco dopo, come segnalato da molti utenti, è stato eliminato.

Questa mossa ha spinto i fan dell’imprenditore veneto a porsi più di una domanda. Sicuramente, i rapporti tra lui e gli autori della trasmissione non sono tra i migliori, ma l’evento è apparso decisamente fuori luogo.

La produzione ha cancellato il commento di Daniele?

Al momento, si possono solo fare delle ipotesi. Nessuno dei diretti interessati, infatti, si è esposto sull’argomento. Dare una spiegazione univoca sarebbe impossibile, però, la maggior parte dei fan di Daniele Dal Moro ritiene che l’eliminazione del commento sia stata voluta proprio dalla produzione, probabilmente a seguito di tutto ciò che l’ex concorrente ha detto dopo la squalifica. Nelle successive ore, inoltre, è scomparso anche l’intero post contenente gli auguri.

Nella puntata di questa sera del GF Vip 7 non sarà presente e non ci sarà neanche un contributo video. In ogni caso, è probabile che nei prossimi giorni, l’imprenditore decida di aggiungere qualche dettaglio in più alla sua esperienza. Nel frattempo, si è esposto anche su Oriana Marzoli.