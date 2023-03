Daniele Dal Moro è attivissimo sui social da quando è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7. Dopo le dichiarazioni di ieri su Oriana Marzoli, oggi è intervenuto di nuovo. In tantissimi infatti gli hanno domandato se sarebbe stato presente domani in puntata, così lui ha deciso di fare un post Instagram in cui ha spiegato che cosa accadrà nella quarantatreesima puntata del GF VIP 7, in onda lunedì 20 Marzo.

“Racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri”

Suonano come una minaccia le parole che Daniele Dal Moro ha scritto oggi su Instagram. La delusione nei confronti del Grande Fratello è piuttosto evidente. Il vippone sarebbe dovuto essere presente in puntata, ma invece non sarà possibile per le nuove regole e non l’ha presa per niente bene.

Legato da obblighi contrattuali al momento, appena avrà la possibilità vuole rivelare tutta la verità su quanto succedeva dentro il reality show di Canale 5. A lui non è andato per niente giù il trattamento che ha ricevuto, anzi dichiara di essere stato prelevato come fosse un “latitante”. E lo sappiamo bene che l’ira veneta non perdona. Presto scopriremo nuovi altarini di quest’edizione del GF che sembra più interessante per i gossip esterni, piuttosto che per quelli interni. Alla fine l’allungamento del programma è stata una totale debacle e i concorrenti stanno uscendo del reality a pezzi.

