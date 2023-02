Nottata difficile al Grande Fratello Vip 7. Come spesso accade è bastato un gioco per far scoppiare una polemica che non sembra destinata a placarsi presto. Al centro della discussione sono finiti i due ex fidanzati Luca Onestini e Ivana Mrázová. Scopriamo perché e cosa è successo tra di loro.

Luca Onestini e Ivana Mrazova litigano: “Non vuoi che tiri fuori le cose”

Al Grande Fratello sabato sera è stato tempo di baci: un gioco di San Valentino ha animato non poche discussioni nella Casa. Ivana Mrazova ha baciato Andrea Maestrelli in questo contesto. La modella ceca si è mostrata felice di aver avuto il calciatore in questo gioco perché, dato il contesto di intrecci e coppie all’interno del reality show, è stata una fortuna capitare con un vippone che non avesse nessuna ship in corso. Ma non è andato bene a Luca Onestini, che appena concluso il gioco ha iniziato a lamentarsi: “Pensavo non lo facesse, ma è libera di farlo” ha iniziato a spiegare il vippone. Lui non ha baciato Nicole Murgia, proprio per non creare problemi, mentre invece Ivana si è sentita libera di fare quello che voleva.

Appena l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato il suo risentimento alla modella ceca è iniziata una discussione, terminata male. Secondo lui, Ivana ha fatto una scelta che lui non condivide. Non pensava che si sarebbe mai baciata davanti a lui con un altro uomo. Il tronista le ha rinfacciato la frase che lei gli ha detto quando è arrivata, ovvero che lui fosse cambiato. Ebbene, secondo Luca è lei ad essere cambiata perché “queste cose” nn gliele ha mai viste fare. La modella però non ci sta e replica: “Ti ho visto per un anno baciare un’altra”. Ma secondo il vippone: “Non c’entra nulla, potevo fare quello che volevo, ero single”. Ma perché ora Ivana è fidanzata con lui?

La discussione tra i due si è animata e Onestini ha adottato il suo usuale comportamento: alzarsi e andarsene seccato, ma Ivana non l’ha sopportato e prontamente ha replicato:

“Ti alzi e te ne vai perché non vuoi che tiri fuori io le cose! A te dà fastidio questo dopo un anno e mezzo… Luca inutile che fai questo, non mi innervosire”.

I toni si sono accesi e mentre l’ex tronista si dirigeva verso la porta le ha lanciato gli ultimi strali:

“Mi hai stancato…mi minacci. Tiri fuori le robe. Tesoro tira fuori quello che ti pare, non ho paura di niente”.

Le parole del vippone contro l’ex Ivana

Luca Onestini dopo la discussione ha riferito ai suoi compagni quanto accaduto e ribadito di non essere innamorato di Ivana, né geloso, semplicemente non si aspettava che si comportasse così. Per lui la modella è cambiata, non è più la donna che si ricordava e aveva amato. Confessandosi con la sua amica Oriana Marzoli ha raccontato piuttosto irritato:

“Ha tirato fuori un esempio come per giustificarsi, le dico guarda non c’entra niente. E dopo mi minaccia“.

Oriana è apparsa piuttosto incredula per il racconto di Onestini, ma lui ha ribadito: “Sì, dopo sì, adesso parlo io, dico, che caz*o vuoi? Che cosa vuoi dire?”. Ma ancora una volta la venezuelana ha cercato di metter pace tra i due ricordandogli che loro due si amano. Prontamente l’ex tronista ha smentito anche questa tesi: “No, sono tutti discorsi da bimbi”.

Parole di rabbia o verità profonde? La Casa sarà sconvolta ancora una volta dalle tensioni tra Luca e Ivana oppure sono liti da innamorati che non ammettono di provare ancora dei sentimenti l’uno per l’altro? Lo scopriremo molto presto!