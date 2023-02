La coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro appassiona tantissimo i telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Gli oriele, così come vengono chiamati dalla crasi dei loro nomi, tra tira e molla con sfuriate venete e venezuelane, riappacificazioni e momenti dolci, tengono incollati i fan allo schermo.

La loro grande animosità ha sempre lasciato pensare che potrebbe essere molto difficile però un proseguimento della relazione fuori dalla Casa, ma i due potrebbero stupire tutti. Lo dimostra una conversazione avvenuta ieri tra i due vipponi.

Sarai mai la mia coppia in futuro?

Ieri, durante un romantico momento tra i due vipponi, Oriana Marzoli si è lasciata andare con una domanda che esprime tutto il suo desiderio per Daniele Dal Moro. Infatti gli ha domandato se saranno mai una coppia usciti dal reality show.

Come sempre l’ex tronista veneto non si è sbilanciato tanto, ma ha lasciato intuire che si rivedranno fuori. Infatti le ha ricordato i patti tra di loro: dopo il programma si vedranno perché deve portare la sua Bebè in un posto. Quale? Non è dato saperlo. Daniele tiene tanto alla privacy di quel momento e non ha voluto rivelare davanti alle telecamere quale sarà tale importante meta.

Tra i due insomma è tornato il sereno a tutti gli effetti e potrebbero davvero ritrovarsi anche fuori dalla Casa. Nonostante tutte le urla e le arrabbiature, i due dimostrano sempre di essere molto legati l’uno all’altro.

Daniele: “Non prevedo il futuro bebè… Intanto abbiamo 2 patti che abbiamo fatto” 🥲#oriele pic.twitter.com/VymPGij6lZ — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 11, 2023