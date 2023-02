Ieri sera, venerdì 10 febbraio 2023, è stata la serata delle cover a Sanremo 2023. Sul palco del prestigioso Teatro Ariston è salita anche Lorella Cuccarini. L’artista si è esibita insieme al giovane big in gara Olly per cantare una versione decisamente più moderna del suo più grande successo: La notte vola. La Cuccarini si è portati alcuni ”amici” speciali a Sanremo mentre tanti altri l’hanno seguita con attenzione.

Lorella Cuccarini a Sanremo 2023 con Olly: porta i ballerini di Amici

Per chi non se ne fosse accorto, i ballerini che erano sul palco con Lorella e Olly erano alcuni volti noti. Molti di loro, infatti, provenivano dalla scuola di Amici. Avete notato che c’era la professionista Elena D’Amario? Insieme ai due partecipanti ha ballato anche un ex allievo facente parte del team della Cucca: Alessandro Cavallo. E poi anche John Erik, ex allievo della Peparini. Un’esibizione completa che avrà fatto piacere soprattutto ai fan del talent di Maria De Filippi.

Gli allievi di Amici 22 seguono la prof Cuccarini a Sanremo 2023

E gli attuali allievi di Amici 22? A quanto pare hanno seguito la loro professoressa in questa avventura sanremese. E non solo Lorella perché all’Ariston era presente anche Arisa, con Gianluca Grignani. La conferma è un video che Cricca ha pubblicato sui social. L’aspirante cantante ha postato una breve clip in cui veniva inquadrata la televisione della casetta proprio mentre la Cuccarini si stava esibendo insieme a Olly.

