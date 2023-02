Ivana Mrázová è uscita allo scoperto al Grande Fratello Vip 7. Se nei giorni scorsi è stata più diplomatica possibile e ha cercato di non far trapelare il suo pensiero su Nikita Pelizon, ieri ha finalmente confidato cosa pensa di lei e non per niente positivo!

Le critiche di Ivana Mrázová: “Non le credo”

Ieri nella Casa, pomeriggio di “zabettate” tra Nicole Murgia, Ivana e Luca Onestini. I tre hanno commentato le ultime cose accadute nella puntata di giovedì e si sono soffermati in particolar modo sul comportamento di Nikita Pelizon. La modella triestina non convince nessuno. Il suo sfogo ripreso nella clip in puntata, smentirebbe le stesse parole dette dall’ex di Pechino Express a Ivana, dopo il suo arrivo. Tanto che la modella ceca è arrivata a dire:

“Mi ha detto che è felice che sono qua, che da dopo la lettera ha visto Luca che è innamorato, una cosa così. Sarebbe anche carino, ma da parte sua non mi sembrava molto sincero visto che piange anche perché tu (Luca) stai ballando con le tue amiche. Non mi sembra sincero. Arriva la ex non puoi essere felice dai. Non è possibile, una donna non fa mai così. La trovo un po’ finta, un po’…io detesto sta’ roba qua”.

La storia tra Luca e Nikita però non è mai iniziata e lo sanno benissimo tutti. La modella triestina sa bene di non avere nessuna possibilità con il tronista, ma nutre ancora un grande affetto per lui, perché non potrebbe semplicemente essere felice per la sua gioia pur soffrendo per il sentimento non corrisposto? In realtà, non è vero che “una donna non fa mai così”, dipende dalle donne con cui ha avuto a che fare Ivana.

Allora partiamo dal fatto che Luca aveva detto a Attilio che lui ha lasciato Ivana perché la manteneva lui,che ha problemi di alcol,è normale che difenda Luca perché se lo accusa la fa uscire!!Ma buttare merda su Nikita che ha speso parole carine con lei anche no!SCHIFO.#GFVIP pic.twitter.com/zZRyiwHU3Y — 🔔Grazia (@graziellalella1) February 10, 2023

Se ci fosse stato qualcosa…

Nel corso della conversazione tra le tre zabettas Luca ha ribadito ancora una volta il suo pensiero su Nikita: lei gli avrebbe fatto di tutto e “Se ci fosse stato qualcosa mi avrebbe mandato in galera”.

Ivana ha replicato sostenendo una tesi leggermente differente da quella dell’ex fidanzato: “Vabbè niente… All’inizio una ragazza vede un figo simpatico, carino, che è molto fisico, che magari le dà un abbraccio, le tocca una mano, che ci sta, però sei tu così, uno lo fraintende, gli piace e ci sta. Però poi il resto che è venuto dopo non mi era piaciuto. Posso non trovare un senso in questo? Manco un matrimonio! All’inizio posso capire che una si prende, anche se si è presa proprio subito, dopo quello che è venuto dopo non mi era piaciuto perché non ci trovavo un senso e tutt’ora non ci trovo un senso“.

Dovremmo aspettarci nella trentatreesima puntata del GF VIP di nuovo la questione Luca – Ivana – Nikita? Speriamo di no!