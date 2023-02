Daniele Dal Moro, dopo l’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip 7, sembrava intenzionato a prendere le distanze da Oriana Marzoli, però, nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha infiammato il web. I due, infatti, hanno avuto un furioso litigio che ha lasciato sconvolti entrambi. In particolare, la modella ha avvertito il bisogno di sfogarsi per l’accaduto. Ivana Mrazova, però, non si è dimostrata sua complice.

GF Vip 7, Martina Nasoni su tutte le furie: Ivana Mrazova non la supporta

Martina Nasoni ha accusato Daniele Dal Moro di strumentalizzare il loro rapporto per vendicarsi di Oriana Marzoli. Il concorrente veneto, dopo aver ascoltato queste parole, non è più riuscito a trattenere la rabbia. L’accaduto l’ha spinto a rivolgersi duramente nei confronti della sua ex fiamma. L’ospite del GF Vip 7, visibilmente turbata dall’accaduto, ha cercato il sostegno di Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Quest’ultima, però, non ha preso le sue parti. Al contrario, ha ammesso di avere un’opinione diversa.

A parer suo, l’imprenditore ha un carattere un po’ particolare. È risaputo che ci sono cose che gli fanno perdere il controllo. Ritiene che la sua reazione sia stata esagerata, ma che probabilmente, è stato il termine “strumentalizzazione” a portarlo fuori dai gangheri:

Ovviamente ha esagerato, però, è il modo suo. Non ho mai visto che parlava calmo, in puntata magari, quando spiegava una cosa, però, quando si incazza… Evidentemente l’ha toccato sta roba. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ivana: “È il modo suo come lui quando si incazza fa è quello che ho visto io, non l'ho mai visto parlare con un tono calmo quando si incazza” Ivana ha capito più Daniele in 4 giorni che Martina in 4 anni #oriele pic.twitter.com/VYaurH1swa — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 10, 2023

Il rimprovero di Ivana Mrazova: “Ti devi calmare”

Ivana Mrazova, nonostante la rabbia crescente della sua interlocutrice, ha continuato a spiegarle il suo punto di vista. Per lei, non avrebbe dovuto usare determinate parole perché, sicuramente, era a conoscenza di poter scatenare una reazione simile. L’ha anche invitata a calmarsi:

Ti devi calmare tesoro. Lo sapevi che se vieni qua lui potesse sbroccare. Anche io mi aspetto da Luca, se iniziamo a parlare, che inizia a sbroccare, lo so, non è un angioletto.

Martina Nasoni non sembra aver cambiato idea. Al contrario, pare non voglia più avere niente a che fare con Daniele Dal Moro. Sarà veramente così? O i due riusciranno a riavvicinarsi? Nel frattempo, i fan continuano a essere preoccupati per il destino della coppia formata dal concorrente veneto e Oriana Marzoli.