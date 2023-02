Martina Nasoni e Valentina Vignali hanno un trascorso abbastanza travagliato. Si sono conosciute durante la sedicesima edizione del Grande Fratello Vip, però, la loro potenziale amicizia è andata in frantumi per colpa di alcune accuse da parte della modella. Nelle ultime ore, la cestista è riuscita a prendersi la sua rivincita. La furiosa discussione tra la sua rivale e Daniele Dal Moro, infatti, le ha dato modo di tornare su un argomento che, quattro anni fa, la lasciò senza parole.

GF Vip 7, Valentina Vignali lancia una provocazione a Martina Nasoni: “Mi danno ragione”

Daniele Dal Moro era apparso felicissimo per l’ingresso di Martina Nasoni. La serenità, nella Casa del GF Vip 7, però, è durata solo qualche giorno. I due, infatti, per colpa di alcune incomprensioni, sono arrivati a un accesissimo scontro. Non si è trattato di una semplice discussione perché la situazione è decisamente degenerata.

Valentina Vignali, dopo aver scoperto l’accaduto, non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla ragazza. Come molti ricorderanno, in passato, venne accusata proprio da lei di intromettersi nel rapporto con il concorrente veneto. Ad oggi, è contenta di poter affermare di non essere il motivo dei loro litigi. Anche senza la sua presenza, sembra che i due non riescano a portare avanti un legame stabile:

Ah ma quindi il problema non era quella st***za, invidiosa di Valentina Vignali? Perché io nella casa non ci sto a sto giro. Mi piace quando il tempo scorre e i fatti mi danno ragione perché io non sono né cattiva, né pazza. Semplicemente senza peli sulla lingua. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Valentina Vignali vuole entrare al GF Vip 7? La verità

Valentina Vignali, per sua ammissione, avrebbe potuto prendere parte al Grande Fratello Vip. Nonostante la proposta, però, ha preferito rifiutare. Al momento, le piacerebbe entrare per salutare Daniele Dal Moro. Purtroppo, la produzione non le ancora concesso questa possibilità e, forse, non glielo permetterà mai:

Ho voglia di salutare il mio amico. Poi me ne torno a casa mia. Sono dispiaciuta perché non mi viene data la possibilità di vedere una persona a cui voglio bene che avrebbe bisogno dopo tutti questi mesi anche di una mia parola di conforto per dar spazio a sti litigi.

Nel frattempo, la situazione tra Martina Nasoni e l’imprenditore sembra essere ancora molto tesa. Le cose che si sono detti sono state così gravi da poter incidere profondamente nel loro legame. Inoltre, il vippone veneto, come ha dimostrato in passato, non si pone alcun problema nel chiudere determinati rapporti. Cosa accadrà nelle prossime ore?