Maria De Filippi ricopre un ruolo importantissimo per tutti coloro che hanno preso parte ai suoi programmi. Molti personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, come Stefano De Martino, hanno ammesso di vederla come una figura essenziale per il loro percorso, sia professionale che personale. In alcune situazioni, però, le cose non vanno nel modo sperato. Un ex tronista di Uomini e Donne, che ha fatto sognare tutti i fan del programma, ha parlato del rapporto con la conduttrice. Ha ammesso di non avere più contatti con lei a causa della sua ex compagna, conosciuta proprio durante il celebre dating show.

Uomini e Donne, ex tronista in lite con Maria De Filippi: “Si è compromesso”

Maria De Filippi ha sempre dimostrato di essere una persona comprensiva. In più occasioni, si è calata nei panni di mediatrice. Purtroppo, però, sembra che i rapporti con un ex tronista siano compromessi per sempre. Si tratta di Cristian Gallella che, a Uomini e Donne ha conosciuto la sua ex moglie Tara Gabrieletto. Il loro rapporto, dopo numerosi alti e bassi, è naufragato clamorosamente. Nonostante questo, ha continuato ad avere ripercussioni profonde nella vita dell’ex tronista. La donna, infatti, contribuì agli incontri segreti tra Lucas Peracchi e Giulia Carnevali. Stando alle sue parole, la conduttrice, una volta venuta a conoscenza delle bugie raccontate, andò su tutte le furie. Cristian, seppur estraneo ai fatti, venne accostato alle azioni della compagna.

Nelle ultime ore, ha ammesso di essere molto dispiaciuto per l’accaduto. Condivideva un legame bellissimo con la presentatrice. Erano così uniti da considerarla quasi come una seconda mamma:

Per me Maria è stata una seconda mamma. Avevamo un rapporto stupendo che purtroppo si è compromesso per un errore non mio, che ho pagato però io in prima persona, nonostante fossi completamente all’oscuro di quanto accaduto. L’ho fatto per proteggere la persona che in quel momento avevo accanto, ma il mio rimpianto più grande è non avere più Maria come persona nella mia vita.

La richiesta di Cristian Gallella: “Spiegarle tante cose”

Cristian Gallella vorrebbe davvero sistemare le cose. Gli piacerebbe poter ricostruire il rapporto che aveva prima con Maria De Filippi. Ha anche provato a fare un tentativo. In passato, infatti, ha scritto alla redazione per mettersi in contatto con lei. Purtroppo, però, non ha ricevuto alcuna risposta:

Ho provato recentemente a contattarla tramite la redazione ma non ho ricevuto risposta. Vorrei solo avere la possibilità di parlarle come facevamo un tempo, per poterle spiegare tante cose, visto che non ne ho mai avuto l’opportunità.

Dopo questa richiesta, la conduttrice deciderà di dargli una seconda possibilità? Oppure rimarrà sulle sue posizioni?