Ce l’abbiamo fatta! Dopo tanto sospirare e tante esitazioni, Federico Nicotera ha deciso quando farà la sua scelta a Uomini e Donne.

Carola Carpanelli contro tutti

Oggi, sabato 11 Febbraio, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Grande concitazione durante le riprese perché ci sono state immancabili liti con le corteggiatrici di Federico Nicotera, vai e vieni dallo studio e tanto altro.

Il tronista era andato a riprendere Carola Carpanelli come promesso. La ragazza però non si è ammorbidita subito. Infatti, non solo non ha risposto al tronista in un primo momento, ma poi quando finalmente ha deciso di rispondere alla sua telefonata l’ha trattato male. “Ma che vuoi?” – gli ha subito chiesto – dopodiché il tronista si è lamentato di lei perché si è fatta “i cavoli suoi a Roma”. Alla fine le ha dato appuntamento in studio.

Oggi, quando la ragazza è arrivata, ha ricevuto innumerevoli critiche. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari sostengono che non sia realmente interessata al tronista e pensi solo ai social. A nulla sono valse le spiegazioni della corteggiatrice e il suo ribadire i sentimenti che prova per l’ingegnere. Ormai la loro opinione è stabilita.

Ad ogni modo ancora una volta il tronista ha palesato tutto il suo interesse e l’ha fatta ballare al centro dello studio, generando anche la reazione dell’altra corteggiatrice, Alice, che ha abbandonato lo studio. Dopo un po’ anche il tronista è corso da lei e Carola Carpanelli ha deciso di ritirarsi dietro le quinte, sostenendo che non avrebbe senso per lei restare lì senza di lui.

La scelta di Federico Nicotera si avvicina: ecco quando sarà