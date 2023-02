Daniele Dal Moro sembrava davvero felicissimo dell’arrivo dell’ex fidanzata Martina Nasoni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Peccato che appena poche ore fa è scoppiato un litigio molto acceso tra i due. Tutto è cominciato quando la ragazza con il cuore di latta ha riferito al concorrente di voler mettere delle distanze nel loro rapporto. Questo per evitare di essere strumentalizzata per quanto concerne quello che c’è tra Daniele e Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro prende male le parole di Martina: cos’è successo

Dopo che Martina ha comunicato il suo pensiero a Daniele, Dal Moro è andato su tutte le furie. Il vippone ha iniziato ad appellarla come una ragazzina. Secondo lui la Nasoni dovrebbe tornarsene a casa. Martina ha spiegato le sue motivazioni anche agli altri inquilini della casa. Così ha ribadito che prendere le distanze dall’ex fidanzato è una cosa giusta. La Nasoni pensa inoltre che Dal Moro la stia usando per poter far ingelosire Oriana:

Io penso che sia giusto prendere da parte mia le distanze da Daniele perché temo che lui stia strumentalizzando il nostro rapporto per far ingelosire Oriana.

L’ex tronista, invece, ha continuato a schierarsi contro la sua ex dicendo che si sta comportando da furba e non dovrebbe. Daniele ha spiegato che lui non sta strumentalizzando alcun rapporto. Piuttosto, per essere carino con Martina è arrivato a litigare con Oriana. Proprio per questo, Dal Moro ha riferito alla Nasoni che a prendere le distanze sarà lui dopo le accuse che ha lanciato. Il vippone ha poi iniziato ad esagerare davvero appellando Martina come una sfigata e una ridicola che fa le stesse cose da quattro anni:

Fai poco la furba ragazzina che poi mi incaz**o, fai poco la furba e non rompermi le balle. Io non strumentalizzo niente, io più che essere carino con te e perché sono carino con te sono arrivato a litigare con lei, non so che fare. Se tu pensi che io abbia strumentalizzato questa cosa sono io che prendo le distanze da te. Da cosa hai avuto questa sensazione? Perché ti saluto? Ma sei seria? Ma vattene a fanc**o, ma tornatene a casa! Sei venuta qua a far cosa? Sei ridicola. Fai la stessa cosa che hai fatto quattro anni fa, sf*gata, quello che sei si capisce. Non rivolgermi neanche la parola.

Rivelazione shock di Daniele: lui e Martina Nasoni non sono stati fidanzati

Dopo l’accesa discussione, Daniele ha parlato con Oriana e a lei ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il concorrente ha detto che con Martina non è mai stato realmente fidanzato. Fuori dalla casa del GF si sono visti al massimo quindici volte. Una dichiarazione che senz’altro verrà ripresa anche in puntata con Alfonso Signorini. Eppure il bel Dal Moro aveva gli occhi che luccicavano quando aveva rivisto la Nasoni, lui stesso ne aveva parlato benissimo ricordandola come la fidanzata più importante che ha avuto, tanto da non riuscire ad averne altre. Sarà tutto vero o Daniele ha detto queste cose solo perché era tanto arrabbiato?