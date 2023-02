I Donnalisi continuano a far discutere. Sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello Vip 7, si parla moltissimo del rapporto che c’è tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Lo fanno gli stessi concorrente del reality. Proprio qualche ora fa, Attilio Romita ha fatto una confessione su questa coppia alla sua amica Sarah Altobello. Il vippone ha rivelato che cosa ha detto Antonella su Edoardo. E quando Attilio Romita parla: parla!

La rivelazione di Attilio Romita sui Donnalisi: cosa farà Antonella

Attilio stava parlando con Sarah proprio di Antonella e di Edoardo. Romita ha spiegato che dietro alla ship c’è dell’altro perché Antonella ha fatto una confessione al giornalista. Il vippone ha così rivelato le parole della Fiordelisi. Che cosa ha detto l’influencer campana? Che una volta fuori dalla casa, lei lascerà Donnamaria, mandandolo direttamente a quel paese:

Vedi poi, ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, perché Antonella a me ha detto ‘appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in c**o’.

Attilio, con le sue parole, ha fatto intuire alla Altobello e ai telespettatori che i Donnalisi stanno insieme solo per il gioco. Perché sanno che se non stanno in coppia escono dalla casa. Dunque Edoardo e Antonella sarebbero consapevoli di essere due personaggi importanti per il reality e degni di avere molte clip nelle puntate solo perché sono una coppia. Secondo Romita è anche il contesto che fa stare insieme i due concorrenti:

Loro stanno così, perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia. E litigano e fanno cose, quindi è proprio il contesto che li fa stare insieme.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

Attilio conferma i sospetti del pubblico sui Donnalisi

C’è da dire che queste parole di Attilio, se vere, sarebbero una conferma per il pubblico. Tanti telespettatori del GF Vip 7 hanno sempre creduto che questa coppia sia stata montata ad hoc per ricevere i voti e l’affetto delle persone, soprattutto da parte di Antonella. Se questo argomento dovesse uscire in puntata, chissà come reagirà la Fiordelisi alle parole del suo coinquilino. Siamo molto curiosi di scoprirlo…