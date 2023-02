La prima serata di ieri, giovedì 9 febbraio 2023 ha visto protagonista una vera e propria sfida tv. Il Grande Fratello Vip 7 ha deciso di andare in onda contro la terza serata di Sanremo 2023. E indovinate un po’? Orietta Berti, opinionista fissa del reality, commentava attivamente quello che accadeva al Festival mentre era nello studio con Alfonso Signorini a parlare delle dinamiche dei concorrenti. Un’opinionista davvero multitasking! Scopriamo che cosa ha detto la cantante.

Orietta Berti in studio al GF Vip 7, sui social commenta Sanremo 2023

Con tutta probabilità, Orietta ha seguito le prime due serate del Festival tant’è che durante la terza, mentre lei era impegnata al GF Vip 7, ha trovato il tempo di commentare sui social Sanremo 2023. In effetti, la Berti aveva detto di guardare la kermesse e che la puntata del giovedì, in concomitanza con il reality l’avrebbe poi recuperata il giorno dopo appena possibile. Ma vediamo le sue interazioni da opinionista. Dallo studio del GF Vip 7, Orietta Berti ha prima commentato un post Instagram che riguardava l’esibizione di Lazza, con Cenere. Il cantante, dopo la performance sul palco, è andato a portare i fiori di Sanremo a sua madre che era presente in platea. Gesto apprezzatissimo dalla Berti che ha commentato con tanti cuoricini.

Questa però non è stata l’unica interazione di Orietta mentre era da Signorini. Nello studio ha commentato un altro post sanremese. Questa volta si trattava dell’esibizione dei super ospiti della serata: i Maneskin. E anche in questo caso, la Berti ha pubblicato tanti cuoricini. Insomma, anche se non ha potuto vedere la puntata in diretta, ha cercato di tenersi ben aggiornata su quello che succedeva sulla rete rivale, all’Ariston!