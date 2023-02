Nel corso della puntata di ieri del GF Vip Party è intervenuta anche l’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero, Orietta Berti. La cantante commentato alcune dinamiche che si sono venute a creare in questi giorni nella casa più spiata d’Italia. In particolar modo si è soffermata su Antonella Fiordelisi e non ha speso parole molto carine nei suoi confronti. Vediamo tutto quello che ha detto.

L’attacco di Orietta Berti ad Antonella Fiordelisi

Orietta Berti ha rilasciato un’intervista al GF Vip Party in cui ha commentato alcune faccende inerenti il Grande Fratello Vip. In questi giorni si sta molto parlando del malessere di Antonella Fiordelisi, la quale ha dichiarato in più occasioni di sentirsi vittima di un branco all’interno del programma. Le sue parole sono state spesse volte così forti, al punto da spingere il conduttore a farle un discorso molto importante ieri sera. Signorini l’ha invitata ad uscire dalla casa se si sente davvero bullizzata.

Ad ogni modo, Orietta Berti non sembra essere dalla parte di Antonella in questa circostanza. L’opinionista, infatti, ha detto che se Antonella si sente isolata all’interno del reality show è perché si è fatta da sola terra bruciata. A suo parere, infatti, è stata proprio l’influencer ad inimicarsi tutti i concorrenti con i suoi modi di fare e le continue accuse, ma non è tutto.

L’opinionista del GF Vip su Edoardo e Antonella

Nel corso dell’intervista rilasciata a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, infatti, Orietta Berti ha aggiunto anche altro. La cantante ha dichiarato che Edoardo Donnamaria è l’unica persona che vuole bene ad Antonella all’interno della casa del GF Vip. Anche con lui, però, le cose non vanno bene.

I due non vanno d’accordo, malgrado i sentimenti reciproci, soprattutto a causa dei comportamenti che spesso è solita adoperare Antonella. Insomma, parole piuttosto dure e pungenti quelle di Orietta, la quale non si è risparmiata nel commentare la faccenda.