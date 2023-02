A Mattino 5 si è commentata la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, giovedì 9 febbraio 2023. Tra gli argomenti anche il possibile ritorno di fiamma tra Luca Onestini e la ex Ivana Mrazova. Tra chi ha parlato di questi due concorrenti ci sono stati pure Raffaello Tonon, grande amico del vippone, e Patrizia Groppelli. Quest’ultima ha fatto una grande provocazione all’ospite di Federica Panicucci.

La provocazione della Groppelli a Tonon su Onestini: “Sei geloso”

Raffaello stava raccontando alla Panicucci di aver vissuto una bella esperienza nella casa del GF Vip insieme a Luca e Ivana. Anche perché, per lui, Onestini è la sua famiglia, il fratello o il figlio che non ha mai avuto. Tonon prova un grande affetto nei confronti del vippone eppure c’è chi ha un pensiero un po’ diverso al riguardo. Patrizia Groppelli è intervenuta lanciando una grande provocazione. L’opinionista di Mattino 5 ha detto che in realtà per Tonon, Onestini è il fidanzato che lui vorrebbe avere. Secondo la donna, lui è molto geloso di Luca e dovrebbe essere più onesto nei confronti del pubblico che segue.

Ovviamente Raffaello si è immediatamente dissociato dalle parole della Groppelli. Tonon ha spiegato che Patrizia è completamente fuori strada e che sta addirittura delirando sul tema in questione. I due ospiti di Federica Panicucci hanno continuato a battibeccare sull’argomento di fronte alla conduttrice che ha cercato di placare un po’ gli animi. Ecco qui il video di quanto accaduto tra Tonon e la Groppelli a Mattino 5 qualche minuto fa: