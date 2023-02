Manca un mese e mezzo alla fine del Grande Fratello Vip 7. Ovviamente, l’obiettivo dei concorrenti è quello di arrivare in finale per provare a conquistare la tanto ambita vittoria. Nel corso delle ultime ore, Antonino Spinalbese si è soffermato proprio su questo argomento. Il discorso è emerso durante una conversazione con Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. Le sue parole hanno creato un certo scalpore sui social network. Gli utenti, infatti, non hanno perso occasione per commentare l’accaduto.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese proiettato verso la finale: “L’ho capito”

Antonino Spinalbese è un concorrente decisamente controverso. Il successo riscosso nelle prime fasi del GF Vip 7 si è affievolito di settimana in settimana. Può ancora contare sul sostegno di un gruppo nutrito di fan, ma molti hanno deciso di fare il tifo per altri vipponi. Sicuramente, il trattamento riservato alle donne non ha giovano al suo percorso. Nelle ultime ore, ha affrontato un argomento assai discusso: la finale.

In seguito a una domanda posta da Martina Nasoni, ha ammesso di voler uscire. Come affermato più volte, gli piacerebbe tornare da sua figlia, però, arrivati a questo punto del gioco, è convinto che non ciò non accadrà più. In effetti, negli ultimi televoti, è sempre riuscito ad evitare l’eliminazione. Il pubblico, seppur con percentuali non molto alte, ha dimostrato di volerlo salvare: “Ma ormai non esco e l’ho capito. Fino alla fine non lo so…ma mancano 7-8 settimane”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Il popolo del web si infuria: la reazione sui social network

Inutile dire che queste parole hanno generato grande risonanza sui social network. Alcuni utenti, infatti, lo hanno accusato di essere eccessivamente presuntuoso. Altro lo hanno gentilmente invitato a lasciare il reality show di Alfonso Signorini. La maggior parte di loro ritiene che non stia contribuendo alle dinamiche del GF Vip 7. Non partecipa alle discussioni, rimane in disparte e ha smesso anche di dedicarsi al corteggiamento delle concorrenti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dopo il ritorno dall’ospedale, aveva affermato di non più essere coinvolto in certe dinamiche. Sembra proprio che stia tenendo fede alla parola data. L’ipotesi dell’hair stylist è giusta? Rimarrà fino alla fine? Oppure il pubblico deciderà di eliminarlo in questo televoto? Per il verdetto finale, bisognerà aspettare la puntata di lunedì 13 Febbraio.