Elenoire Ferruzzi, durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 7, aveva stretto un rapporto speciale con Daniele Dal Moro. Dopo la sua eliminazione, però, la situazione è degenerata. Non ha esitato, infatti, a rivolgergli alcune frecciatine sui social network. Inoltre, nelle ultime ore, lo spazio concessole al GF Vip Party le ha permesso di dare la sua opinione sul legame tra il concorrente veneto e Oriana Marzoli. Si è anche soffermata sull’ingresso di Martina Nasoni.

GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi severa con Daniele Dal Moro: “A lui non interessa”

Elenoire Ferruzzi sembra avere le idee molto chiare. Proprio come tutti gli altri spettatori, in questi mesi, ha avuto modo di osservare le dinamiche nate tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha deciso di esporsi duranti l’appuntamento di ieri sera del GF Vip Party.

Ha ammesso di provare una forte simpatia nei confronti della modella venezuelana, nonostante le numerose critiche. È certa che lei provi dei sentimenti reali nei confronti dell’imprenditore e che sia davvero presa dal loro rapporto. Lo stesso non si può dire dell’ex volto di Uomini e Donne che non sta mostrando lo stesso interesse:

Lei è presa. Lui no. Lui non è preso di nessuna donna. A lui non interessa nessuna donna.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono davvero legati? La verità di Elenoire Ferruzzi

Pierpaolo Pretelli ha sollevato qualche obiezione sulle affermazioni di Elenoire Ferruzzi. Per lui, infatti, Martina Nasoni è stata in grado di suscitare una reazione reale, ma la donna non la pensa allo stesso modo. Ritiene che si tratti solo di una buona amica e che non ci sia niente di più tra loro:

È un’amica, è una persona a cui tiene in particolar modo, perché questo lo confidò anche a me quando ero all’interno della cosa, però, da lì a dire che ci possano essere dei risolvi amorosi, affetti, no.

Per lei, il motivo di questo disinteresse può essere ricercato nell’approccio di Daniele Dal Moro. È convinta, infatti, che lui ancora non sia pronto per situazioni di questo tipo. Alcuni utenti credono che l’opinione di Elenoire sia fortemente influenzata dal trattamento ricevuto dall’imprenditore, mentre altri hanno concordato con lei.