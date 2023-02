Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 febbraio vede a rischio eliminazione 8 concorrenti: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il meno votato dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello, anche se bisogna sempre ricordare che uno dei nuovi concorrenti potrebbe ancora salvarsi grazie al biglietto del ritorno.

Grande Fratello Vip 7, eliminato 13 febbraio: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della puntata di lunedì 13 febbraio indicano come prossimo eliminato del Grande Fratello Vip l’ex tronista Davide Donadei, ultimo nel sondaggio di Forumfree, uno dei più autorevoli presente in rete. Di seguito le percentuali di voto aggiornate.

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare tra Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli?

Nikita Pelizon: 30,89%

Oriana Marzoli: 25,89%

Edoardo Donnamaria: 9,77%

Daniele Dal Moro: 9,40%

Antonino Spinalbese: 9,28%

Nicole Murgia: 6,11%

Attilio Romita: 5,49%

Davide Donadei: 3,17%

ULTIMO AGGIORNAMENTO: venerdì 10 febbraio.

Senza farlo apposta, il gruppo capeggiato da Edoardo Tavassi ha involontariamente salvato dall’eliminazione Attilio Romita spedendo in nomination Davide Donadei, le cui percentuali di voto ricordano molto da vicino quelle di Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Con l’aggravante, con tutte le virgolette di questo mondo sia chiaro, di essere un ex tronista di Uomini e Donne e non un conduttore radio e una cantante famosa sì ma lontana dai social, dai programmi televisivi amati dal pubblico più giovane, ecc.

Certo è che a questo punto le settimane nella casa più spiata dagli italiani per Attilio iniziano a diventare anche le ultime, a meno che non intervenga in suo favore Sonia Bruganelli, che in più di un’occasione ha dimostrato di essere dalla parte di Attilio (anche nel corso della puntata di ieri, nonostante Alfonso Signorini abbia difeso Tavassi dalle accuse di strategia rivoltegli dall’ex giornalista Rai). Anche perché, detto tra noi, tra i concorrenti rimasti in gara bene o male tutti hanno le possibilità di racimolare una percentuale superiore a quella di Attilio. Tutti tranne Davide Donadei, appunto.

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo, quando finalmente conosceremo il nome del nuovo eliminato dal Grande Fratello Vip. Prima di salutarvi però, vi consigliamo la lettura del nostro approfondimento dedicato alle nomination della puntata del 9 febbraio. A proposito, avete già letto le news dell’ultim’ora sulla trentaduesima puntata del GF Vip 7?