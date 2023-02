Dopo la fine dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini, Nikita Pelizon e Matteo Diamante si sono messi a chiacchierare in un angolo della casa del Grande Fratello Vip 7. I due ex fidanzati hanno deciso di avere un confronto molto pacifico e sono arrivati ad una conclusione. Nonostante la storia finita, infatti, c’è un gran bene reciproco. Vediamo che cosa si sono detti.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante chiariscono il loro rapporto: lui in lacrime

Matteo si è dimostrato molto felice di aver recuperato il rapporto con Nikita. Diamante, infatti, ha spiegato alla sua ex che qualcuno nell’universo ha voluto che vivessero l’esperienza del GF Vip 7 insieme. Lui vorrebbe approfittare di quest’occasione per poter recuperare e rafforzare questo rapporto che ad oggi è solo d’amicizia. Dal canto suo la concorrente ha detto che devono mettere da parte l’orgoglio per poter iniziare un tipo di legame diverso da quello che avevano prima. E sicuramente ci sarà bisogno anche di rispetto:

Dobbiamo costruire un rapporto sul rispetto dell’uno per l’altro.

La Pelizon ha speso delle parole molto belle nei confronti di Matteo. Parole che evidentemente hanno commosso molto Diamante tanto da scoppiare in lacrime di fronte alla sua ex ragazza. Un vero e proprio pianto liberatorio quello dell’uomo, consapevole di aver ritrovato una persona importante nella sua vita, con una maturità più grande e forte. Matteo, infatti, non si sarebbe mai atteso di ritrovarsi al fianco di Nikita in una situazione similare e addirittura di difenderla dopo essersi lasciati. Diamante ha anche confessato di essere molto felice di stare con lei. La Pelizon è la prima persona a cui pensa e che cerca quando si sveglia al mattino in casa.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

Nikita e Matteo si sono ritrovati: la nascita di un’amicizia dopo l’amore

Nikita e Matteo hanno quindi deciso di mettere tutto da parte, incomprensioni e litigi inclusi, per vivere questo rapporto tutto nuovo dopo quello che c’è stato tra di loro. Una grande maturità da parte di entrambi che hanno dimostrato di non volersi più perdere ma godersi l’affetto che sicuramente è rimasto. Anche se in realtà in tanti credono che lui sia ancora cotto della modella! Intanto eccovi qui il video del confronto tra la Pelizon e Diamante dopo la puntata con Alfonso Signorini: