Da ormai diversi mesi questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sta tenendo incollati allo schermo, complici i tanti intrighi, gossip e scandali che avvengono ormai a cadenza quotidiana.

Questa casa negli anni ha attirato un po’ le attenzioni di tutti, anche di quelli che non amano il programma. Immaginare infatti un gruppo di persone chiuse in casa e completamente isolate dal mondo, è qualcosa di intrigante per molti. Come vengono gestiti gli spazi? Dove dormono le persone? Chi paga la spesa al Grande Fratello Vip.

In questo breve articolo rispondiamo proprio a questa domanda, vedendo come funziona e chi paga la spesa.

La spesa Grande Fratello Vip: chi la paga?

A questa domanda ci sono due possibili risposte, una relativa al gioco e una al mondo reale. Nel gioco la spesa viene pagata tramite i soldi che tutti i concorrenti guadagnano superando prove, sottoponendosi a particolari test e più generale compiendo determinate azioni nel gioco. Successivamente i concorrenti si mettono d’accordo su una lista della spesa, quando riescono, e procedono a ordinarla allo staff tecnico.

Nel mondo reale ovviamente questa spesa non viene pagata con le tasche dei concorrenti, ma è la stessa organizzazione a pagarla. Generalmente tutti i prodotti vengono offerti da aziende sponsor, che in cambio di elevata visibilità, offrono i propri prodotti alla trasmissione.

Per questo motivo ogni volta che vediamo la trasmissione del Grande Fratello, i loghi dei vari prodotti sono sempre in evidenza e ben rimarcati.