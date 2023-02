Dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto un acceso confronto al Grande Fratello Vip 7. I due concorrenti si sono appartati a bordo piscina e hanno cercato di chiarire quelle che sono le loro posizioni. Dopo l’arrivo di Martina Nasoni, l’ex di lui, Oriana sembra essere diventata particolarmente gelosa del bel Daniele…

Daniele e Oriana si confrontano: lui chiarisce il rapporto con Martina

Dal Moro ha cercato di far capire ad Oriana il tipo di rapporto che ha con Martina. Poi ha invitato la Marzoli ad essere più razionale, ad essere meno scontata e più lucida in tutta questa situazione. Secondo il vippone, infatti, la concorrente vorrebbe che tutto andasse come desidera lei, altrimenti inizia poi ad arrabbiarsi. Daniele si è dimostrato un po’ stanco dei continui litigi con Oriana. Per questo vorrebbe non discutere più per via delle insicurezze dell’influencer. La Marzoli ha sicuramente notato un rapporto forte e speciale tra i due ex fidanzati, ma spera di riuscire a mettere da parte questa sua gelosia.

Daniele ha cercato di spiegare ancora questo suo legame con la Nasoni e la storia importante che hanno avuto. E così ha raccontato di aver conosciuto la ragazza in un momento molto particolare della sua vita. Martina lo ha aiutato a superare molti suoi momenti tristi e bui. Proprio per questo motivo il vippone si sente quasi in dovere di mostrarle quella che è la sua gratitudine e il suo affetto. La Marzoli si è dimostrata molto comprensiva fino a quando poi il confronto non ha cambiato i toni e si è acceso.

Si scaldano i toni tra Daniele e Oriana dopo la puntata

Oriana ha spiegato a Daniele di non aver capito alcuni suoi atteggiamenti, per esempio il fatto che lui sia andato a creare un divario nel loro rapporto. Lei, infatti, sperava che il vippone si avvicinasse nuovamente ma evidentemente non è stato così. I due concorrenti hanno iniziato ad alzare i toni sempre di più. Poi però si sono lasciati andare ad abbracci e tenerezze. Ecco un video di uno spezzone di quello che è accaduto tra i due dopo la diretta con Signorini: